Epic Games mağazasında 165 TL’lik oyun ücretsiz

Recipe for Disaster nasıl bir oyun?
Recipe for Disaster, profesyonel bir mutfak ve yemek odası ile drama dolu ve yüksek tempolu bir çevreyi konu alan bir yönetim simülasyonu. Oyunda bir restoran kurarak ekibinizi belirliyor ve en iyisi olmak için mücadele ediyorsunuz.
Ekibin özellikleri hizmet akışını doğrudan etkilediği için ruh halini ve dayanıklılık gücünü yöneterek işten çıkmalarını engellemeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık denetçileri ve yemek eleştirmenleri de diğer bir zorluk. Kasedo Games tarafından Kasım 2021 tarihinde piyasaya çıkan oyun Steam üzerinde halen 165 TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah