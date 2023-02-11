Epic Games mağazasında 165 TL’lik oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazası haftalık oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Recipe for Disaster yemek yönetim simülasyonu oyunu hediye olarak veriliyor. Meraklıları kaçırmasın.

Recipe for Disaster nasıl bir oyun?

Recipe for Disaster, profesyonel bir mutfak ve yemek odası ile drama dolu ve yüksek tempolu bir çevreyi konu alan bir yönetim simülasyonu. Oyunda bir restoran kurarak ekibinizi belirliyor ve en iyisi olmak için mücadele ediyorsunuz.

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Ekibin özellikleri hizmet akışını doğrudan etkilediği için ruh halini ve dayanıklılık gücünü yöneterek işten çıkmalarını engellemeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık denetçileri ve yemek eleştirmenleri de diğer bir zorluk. Kasedo Games tarafından Kasım 2021 tarihinde piyasaya çıkan oyun Steam üzerinde halen 165 TL seviyesinde.

Recipe for Disaster

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