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    Epic Games mağazasında 165 TL’lik oyun ücretsiz

    Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği oyun Recipe for Disaster oldu. Restoran yönetim tarzında bir oyun olan Recipe for Disaster iyi bir eğlence sunabilir.
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazası haftalık oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Recipe for Disaster yemek yönetim simülasyonu oyunu hediye olarak veriliyor. Meraklıları kaçırmasın.

    Recipe for Disaster nasıl bir oyun?

    Recipe for Disaster, profesyonel bir mutfak ve yemek odası ile drama dolu ve yüksek tempolu bir çevreyi konu alan bir yönetim simülasyonu. Oyunda bir restoran kurarak ekibinizi belirliyor ve en iyisi olmak için mücadele ediyorsunuz.

    Ekibin özellikleri hizmet akışını doğrudan etkilediği için ruh halini ve dayanıklılık gücünü yöneterek işten çıkmalarını engellemeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık denetçileri ve yemek eleştirmenleri de diğer bir zorluk. Kasedo Games tarafından Kasım 2021 tarihinde piyasaya çıkan oyun Steam üzerinde halen 165 TL seviyesinde.

    Recipe for Disaster

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 2 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 7 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 11 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    ford focus ghia yorumları metal üzerinde parmak izi ne kadar kalır parmakta dolamaya lokum iyi gelirmi söz tepsisine konan parayı kim alır euro truck simulator 2 ps4

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