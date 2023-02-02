Epic Games mağazasında 300TL değerinde iki oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Hediye oyun kampanyasına haftalık olarak devam eden Epic Games mağazası bu hafta 300TL değerinde iki oyunu hediye ediyor. Dishonored: Death of Outsider ve City of Gangsters bu hafta ücretsiz.

Epic Games ücretsiz oyunlar

Bu haftanın ücretsiz oyunlarından Dishonored: Death of Outsider biraz eski ve ikinci oyundan sonra bağımsız bir genişleme paketi olarak satışa sunulmuştu. En iyi senaryo ödülü de alan oyun Billie Lurk olarak Daud karakteri ile birlikte ses getiren suikastların peşinde koşmanızı anlatıyor.

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City of Gangsters ise strateji tabanlı bir oyun ve çok daha yakın bir tarihte piyasaya çıkmıştı. Oyunda bir suç merkezi kurarak büyütmeniz ve gerekirse polise bile rüşvet vererek şehre hâkim olmanızı anlatıyor.

City of Gangsters

Dishonored: Death of Outsider

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Epic Games ücretsiz oyunlar belli oldu.