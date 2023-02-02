Epic Games mağazasında 300TL değerinde iki oyun ücretsiz

Epic Games ücretsiz oyunlar
Bu haftanın ücretsiz oyunlarından Dishonored: Death of Outsider biraz eski ve ikinci oyundan sonra bağımsız bir genişleme paketi olarak satışa sunulmuştu. En iyi senaryo ödülü de alan oyun Billie Lurk olarak Daud karakteri ile birlikte ses getiren suikastların peşinde koşmanızı anlatıyor.
City of Gangsters ise strateji tabanlı bir oyun ve çok daha yakın bir tarihte piyasaya çıkmıştı. Oyunda bir suç merkezi kurarak büyütmeniz ve gerekirse polise bile rüşvet vererek şehre hâkim olmanızı anlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?