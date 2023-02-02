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    Epic Games mağazasında 300TL değerinde iki oyun ücretsiz

    Epic Games mağazasında bu hafta 300TL değerine ulaşan Dishonored: Death of Outsider ve City of Gangsters adındaki oyunlar hediye ediliyor. Fırsatı kaçırmayın.   
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Hediye oyun kampanyasına haftalık olarak devam eden Epic Games mağazası bu hafta 300TL değerinde iki oyunu hediye ediyor. Dishonored: Death of Outsider ve City of Gangsters bu hafta ücretsiz.

    Epic Games ücretsiz oyunlar

    Bu haftanın ücretsiz oyunlarından Dishonored: Death of Outsider biraz eski ve ikinci oyundan sonra bağımsız bir genişleme paketi olarak satışa sunulmuştu. En iyi senaryo ödülü de alan oyun Billie Lurk olarak Daud karakteri ile birlikte ses getiren suikastların peşinde koşmanızı anlatıyor.

    City of Gangsters ise strateji tabanlı bir oyun ve çok daha yakın bir tarihte piyasaya çıkmıştı. Oyunda bir suç merkezi kurarak büyütmeniz ve gerekirse polise bile rüşvet vererek şehre hâkim olmanızı anlatıyor.

    City of Gangsters

    Dishonored: Death of Outsider

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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