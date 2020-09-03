Epic Games’den Borderlands 2 sahiplerine bir hediye daha

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Son dönemde hediye oyun kampanyalarında çıtayı iyice yükselten Epic Games; popüler pek çok oyunu ücretsiz olarak dağıttı. Normal kampanyalar devam ederken şimdi de bir DLC hediyesi geldi.

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary paketi

Epic Games mağazasında başlayan yeni kampanyada Borderlands 2 Commander Lilith & the Fight for Sanctuary DLC paketi ücretsiz olarak sunuluyor. 1 ay sürecek kampanya 2 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

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DLC paketi için haliyle Borderlands 2 oyununa sahip olmak gerekiyor. Daha önce Borderlands: The Handsome Collection hediyesini alanlar şanslı diyebiliriz. Paket hali hazırda 129TL fiyat etiketine sahip.

DLC paketi istilaya uğrayan Sanctuary sonrasında Vault haritasının kaybolması ve Pandora’yı zehirlemeye başlayan bir kimyasal gaz odağında ilerliyor. Pakette yeni bosslar, alanlar ve Legendary ötesinde yeni bir eşya seti yer alıyor. Gezegeni düzene sokmak için Lilith ve Crimson Raiders ile bir araya geliyorsunuz.

Borderlands 2 Commander Lilith & the Fight for Sanctuary DLC paketi

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