Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

2 Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Alba - A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics. Hediyeyi 17 Kasım 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Oyunların toplam değeri 86 TL. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Dark Deity ve Evil Dead: The Game. Onları da 17 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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