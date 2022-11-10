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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Alba - A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics ücretsiz.                            
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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Oyun Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Alba - A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics. Hediyeyi 17 Kasım 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Oyunların toplam değeri 86 TL. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Alba - A Wildlife Adventure

    Shadow Tactics

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Dark Deity ve Evil Dead: The Game​​​​​​​. Onları da 17 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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