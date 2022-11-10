Razer en hızlı konsol kontrolcüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Bilgisayar dünyası yanında konsol dünyasına da farklı aksesuarlar üreten Razer bu kez bağlantı hızı konusunda iddialı Razer Wolverine V2 Pro kablosuz kontrolcüsünü görücüye çıkarıyor.

Razer Wolverine V2 Pro özellikleri ve fiyatı

PlayStation 5 için tanıtılan Razer Wolverine V2 Pro kontrolcüsü firmanın Xbox serisine özel çıkardığı Chroma versiyonunu temel alıyor. Farkı ise konsol tarafında ilk kez 2.4Ghz HyperSpeed Wireless teknolojisine yer vermesi. USB adaptörü ile gecikmesiz aktarım mümkün oluyor. Yani bu hız PS 5 tarafına özgü diyebiliriz. Dilerseniz Bluetooth bağlantısı da kullanılabilir durumda. Böylece aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz.

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Razer Controller uygulaması üzerinden kontrolcünün RGB LED aydınlatması ayarlanabiliyor. Ayrıca arka kısımdaki 6 özel tuşu da programlayabiliyorsunuz. Hassasiyete göre değiştirilebilir joystick tuşları ile gelen Razer Wolverine V2 Pro kontrolcüsü için 300 avro fiyat etiketi belirlenmiş.

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Razer Wolverine V2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı