Razer en hızlı konsol kontrolcüsünü duyurdu

Razer Wolverine V2 Pro özellikleri ve fiyatı
PlayStation 5 için tanıtılan Razer Wolverine V2 Pro kontrolcüsü firmanın Xbox serisine özel çıkardığı Chroma versiyonunu temel alıyor. Farkı ise konsol tarafında ilk kez 2.4Ghz HyperSpeed Wireless teknolojisine yer vermesi. USB adaptörü ile gecikmesiz aktarım mümkün oluyor. Yani bu hız PS 5 tarafına özgü diyebiliriz. Dilerseniz Bluetooth bağlantısı da kullanılabilir durumda. Böylece aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz.
Razer Controller uygulaması üzerinden kontrolcünün RGB LED aydınlatması ayarlanabiliyor. Ayrıca arka kısımdaki 6 özel tuşu da programlayabiliyorsunuz. Hassasiyete göre değiştirilebilir joystick tuşları ile gelen Razer Wolverine V2 Pro kontrolcüsü için 300 avro fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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