Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 25 Ocak yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Love

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Love, an itibarıyla erişime açıldı. Aksiyon ve platform türlerini birleştiren Love, standart bir Arcade modu, Sınırsız, en hızlı olduklarını kanıtlamak isteyen oyuncular için özel bir Speedrun ve YOLO modlarıyla geliyor. Oyunun değeri ise, Steam'de 90 TL, Epic Games'te ise 23 TL.

Love, 18 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Birinci şahıs bulmaca oyunu Infinifactory, 25 Ocak'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

18 Ocak - 25 Ocak

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!