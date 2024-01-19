Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Love
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 18 Ocak - 25 Ocak
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Love
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Love, an itibarıyla erişime açıldı. Aksiyon ve platform türlerini birleştiren Love, standart bir Arcade modu, Sınırsız, en hızlı olduklarını kanıtlamak isteyen oyuncular için özel bir Speedrun ve YOLO modlarıyla geliyor. Oyunun değeri ise, Steam'de 90 TL, Epic Games'te ise 23 TL.
Love, 18 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Birinci şahıs bulmaca oyunu Infinifactory, 25 Ocak'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
18 Ocak - 25 OcakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.