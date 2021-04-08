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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun erişime açıldı. Sitcom türünü mini oyunlarla birleştiren 3 out of 10: Season Two oyununu hemen şimdi indirebilirsiniz.
    08 Nisan 2021, 18:01 (Güncellendi, 5 gün)
    38,7b
    4
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    23

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 3 out of 10: Season Two oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    'Oynanabilir sitcom' şeklinde tanıtılan 3 out of 10: Season Two bugün çıkışıyla birlikte Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Komedi ve macera türlerini kendine özgü çizimleri ve sunum tarzıyla bir araya getiren 3 out of 10 serisi, farklı bir oyun deneyim arayanları hedefliyor. Serinin ilk oyunu geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmüş ve önemli övgüler almıştı.

    3 out of 10: Season Two oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 15 Nisan 18.00 itibarıyla sona erecek ve yerine üç yeni oyun verilecek. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    program kasıyo diye sildim , beleş oyunlarıda aman aman olmayınca eklemeyeceğim , yığınla doldu kütüphane , oynuyor muyum? HAYIR :)
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Eeltorm 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sarmaz
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    A arwencloud 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çöplerde bugün
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    WaylandIZMIR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    her hafta ücretsiz diye oyunu alıyorum ama hepsi birbirinden dandik oyunlar. İnsanları kendine çekti, ondan sonra sallama oyunlar vermeye başladı. Normal aslında. Ticaret böyle bir şey fakat insan yine de bedavaya alıştı, iyi şeyler bekliyor
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    K karaataas 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ücretsiz olarak güzel bir oyun bekliyoruz
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Football manager 2021'i vermediği sürece hepsi boş
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    ARAGORNyeg 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kütüphane bomboş oyunlarla dolu
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    M Musty3535123 5 gün ( Mesaj Silindi )
    hiç oynamayacağım ama beleş diye ekledim.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    program kasıyo diye sildim , beleş oyunlarıda aman aman olmayınca eklemeyeceğim , yığınla doldu kütüphane , oynuyor muyum? HAYIR :)
    2 Yanıt Yanıtla +4
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