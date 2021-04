Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 3 out of 10: Season Two oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

'Oynanabilir sitcom' şeklinde tanıtılan 3 out of 10: Season Two bugün çıkışıyla birlikte Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Komedi ve macera türlerini kendine özgü çizimleri ve sunum tarzıyla bir araya getiren 3 out of 10 serisi, farklı bir oyun deneyim arayanları hedefliyor. Serinin ilk oyunu geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmüş ve önemli övgüler almıştı.

3 out of 10: Season Two oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 15 Nisan 18.00 itibarıyla sona erecek ve yerine üç yeni oyun verilecek.

