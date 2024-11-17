Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Beholder

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Beholder olacak. Steam'de Beholder19.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". Tek oyuncu macera oyunu, oyuncuların kiracılarını gözetlemek amacıyla bir apartman yöneticisi olarak oynadıkları totaliter bir ülkede geçiyor. Ayrıca hikayedeki seçimleriniz sonucunda ulaşabileceğiniz birden fazla sona sahip.

Beholder, Epic Games Store'da 21 Kasım tarihinden 28 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınlandı 18 sa. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

14 Kasım - 21 Kasım

21 Kasım - 28 Kasım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var