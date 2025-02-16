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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Garden Story ve World War Z: Aftermath, 20 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar ücretsiz olacak...
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Storeşu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Garden Story ve World War Z: Aftermath

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Garden Story ve World War Z: Aftermath olacak. Aftermath, Saber Interactive tarafından 2019'da yayınlanan World War Z'nin geliştirilmiş bir sürümü. Çok oyunculu FPS oyununda ekibinizle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yerlerde zombi ordularıyla birlikte savaşıyorsunuz.

    Garden Story ise, aksiyon RPG temalı bir yapım. Oyundaki göreviniz, canlı bir adayı keşfederek, sakinlerine ilham vererek ve Rot adlı sinsi bir tehdit ile savaşarak parçalanmış bir topluluğu bir araya getirmek.

    Garden Story ve World War Z: Aftermath, Epic Games Store'da 20 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan F1 Manager 2024 ve Apex Legends Paketi'ni de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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