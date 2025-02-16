Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Garden Story ve World War Z: Aftermath
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Garden Story ve World War Z: Aftermath olacak. Aftermath, Saber Interactive tarafından 2019'da yayınlanan World War Z'nin geliştirilmiş bir sürümü. Çok oyunculu FPS oyununda ekibinizle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yerlerde zombi ordularıyla birlikte savaşıyorsunuz.
Garden Story ise, aksiyon RPG temalı bir yapım. Oyundaki göreviniz, canlı bir adayı keşfederek, sakinlerine ilham vererek ve Rot adlı sinsi bir tehdit ile savaşarak parçalanmış bir topluluğu bir araya getirmek.
Garden Story ve World War Z: Aftermath, Epic Games Store'da 20 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan F1 Manager 2024 ve Apex Legends Paketi'ni de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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