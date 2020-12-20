Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening

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Geçtiğimiz hafta duyurulan ve birkaç gün önce başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının dördüncü gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

Epic Games'in kampanya kapsamında hediye ettiği dördüncü oyun Defense Grid: The Awakening oldu. Oyunun Steam'deki değeri 18,50 TL. Oyunu eğer yarın 19.00'a kadar Epic Games kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

Buraya tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyebileceğiniz mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Yarın verilecek olan ücretsiz oyun da yine 19.00'da erişime açılacak.

Bugün açıklanan oyun ile de dün sizler paylaştığımı listenin doğru olma ihtimali biraz daha arttı. Daha önceden sızdırılan listeye dair haberi burada bulabilirsiniz. O listeye göre kampanya kapsamında verilecek olan diğer oyunları aşağıda bulabilirsiniz:

Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00

Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00

The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00

Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50

Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00

Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00

Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00

Inside - Steam Fiyat: 31.00

Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00

My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00

Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00

Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00

Solitairica - Steam Fiyat: 18.00

Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00

Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00

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