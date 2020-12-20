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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın dördüncü gününde Epic Games, Defense Grid: The Awakening hediye ediyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    3,2b
    2
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening
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    Geçtiğimiz hafta duyurulan ve birkaç gün önce başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının dördüncü gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

    Epic Games'in kampanya kapsamında hediye ettiği dördüncü oyun Defense Grid: The Awakening oldu. Oyunun Steam'deki değeri 18,50 TL. Oyunu eğer yarın 19.00'a kadar Epic Games kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. 

    Buraya tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyebileceğiniz mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Yarın verilecek olan ücretsiz oyun da yine 19.00'da erişime açılacak.

    Bugün açıklanan oyun ile de dün sizler paylaştığımı listenin doğru olma ihtimali biraz daha arttı. Daha önceden sızdırılan listeye dair haberi burada bulabilirsiniz. O listeye göre kampanya kapsamında verilecek olan diğer oyunları aşağıda bulabilirsiniz:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00


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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen deoks
    ortada senden alınan birşey yokken neyi yutuyosun
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    deoks 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dilenciye versen yüzüne tükürür derler ya, bedava diye de her çöpü yutacak değiliz kusura bakmayın.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    josrdr (Serdar ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunu kütüphaneye ekledim üzerine para verdiler
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Fokfe (Furkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugün epic launchera girmeyeceğiz anlaşılan
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    johonwayni (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun ne olursa olsun, Epic Games kadar kullanıcısını düşünen bir oyun firması yoktur.
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) johonwayni
    hocam gel bunu bide bizim şımarık oyuncu kitlesine anlat,adamlar her oyunu torrentlemeye alışmış tabi 2 oyun kötü olunca epice sallıyolar
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    mezun2021itü 1 gün ( Mesaj Silindi )
    senesine göre güzel oyunda şuana göre çok kötü
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya, steam yorumları çok olumluymuş ama tabi senesine göre. Taa 2008 yılının oyunu. Artık sarması tabi çok daha zor olacaktır. Ekleyip geçilecek.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne olur affedin beni ama oyunu oynadığım için bu yorumu yapıyorum.

    OYUN B*K GİBİ. Hayatımın en kötü tecrübesi oldu ya :(
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    hoksi (hoksi ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar mı kötü yahu
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    Hoca 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne bedavası.İnsanların zamanlarını çalıyorlar.
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    man utd (Bryan Woodoo) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Severim bu defence tarzı oyunları. Az önce indirip bi baktım.

    Web tabanlı defans oyunlarının grafiği bile bundan çok daha iyi. Hiç beğenmedim oyun leş. Silerim daha da bakmam herhalde
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekleyin beyler çok oyun var diye satarsınız ilerde
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    josrdr (Serdar ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunu kütüphaneye ekledim üzerine para verdiler
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3157 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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