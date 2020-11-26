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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler

    PlayStation, Xbox ve Steam'den sonra Epic Games'in indirimleri de başladı. Yine birbirinden farklı oyunlar çeşitli indirime girmiş durumda. Bir oyun da ücretsiz olarak veriliyor.
    11 dk. (Son Güncelleme: 1 dk.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncuların indirim anlamında en mutlu olduğu dönem başladı. PlayStation, Xbox ve Steam'in ardından Epic Games'te de indirimler başlamış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"

    Epic Games'in indirimlerine geçmeden önce bu hafta verilen ücretsiz oyun da erişime açıldı. Off-road araç sürme oyunu MudRunner, şu andan itibaren 3 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. Buraya tıklayarak oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Haftaya ücretsiz olarak verilecek oyun ise Cave Story.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da öne çıkan bazı oyunları ve direkt olarak indirim sayfalarını bulabilirsiniz. İndirimler 3 Aralık tarihine kadar geçerli.

    Öne Çıkan İndirimler



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SPeaky 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    ulan ac valhalla indirime girecek diye 2 gündür bekliyordum satın almıyordum girmedi
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    fhrstw 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Epic Games: Gardaşım paranız değersiz daha naaabiyim?
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