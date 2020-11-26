Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler

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Oyuncuların indirim anlamında en mutlu olduğu dönem başladı. PlayStation, Xbox ve Steam'in ardından Epic Games'te de indirimler başlamış durumda.

Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"

Epic Games'in indirimlerine geçmeden önce bu hafta verilen ücretsiz oyun da erişime açıldı. Off-road araç sürme oyunu MudRunner, şu andan itibaren 3 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. Buraya tıklayarak oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Haftaya ücretsiz olarak verilecek oyun ise Cave Story.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da öne çıkan bazı oyunları ve direkt olarak indirim sayfalarını bulabilirsiniz. İndirimler 3 Aralık tarihine kadar geçerli.

Öne Çıkan İndirimler

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