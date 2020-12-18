Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı

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Oyun dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızı haline gelen ve dağıttığı ücretsiz oyunlarla milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken Epic Games mağazası yeni bir hamle daha yapıyor. Artık uygulamalar da yer alacak.

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Evrensel mağaza olma yolunda

Steam, GOG veya Epic Games gibi mağazalar genelde oyun tarafına odaklandığı için belirli bir sektöre hitap ediyor. Bununla birlikte Google Play, App Store, Microsoft Store evrensel olarak tabir edilen mağazalar.

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Epig Games de yaptığı hamle ile evrensel olma yolunda ilk adımı atıyor. Spotify bundan böyle Epic Games mağazasında erişilebilir olacak. Firma önümüzdeki dönemde daha fazla uygulamanın mağazada yer alacağını ifade ediyor.

350 milyon civarında kullanıcısı olan Epic Games mağazasının uygulama tarafına da el atması haliyle etkileşimi daha da arttıracaktır. Gelir paylaşımında sunacağı avantajlarla Microsoft Store platformunun en büyük rakibi haline gelebilir.

https://www.techpowerup.com/276113/epic-games-store-now-offers-spotify-app-more-non-game-applications-to-come

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