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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı

    Epic Games mağazası bundan böyle Windows uygulamalarına da yer vereceğini duyurdu. Spotify uygulaması ile başlayan süreç evrensel bir mağaza olmasına yardım edecek.
    3 gün
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    Diğer Yazılım
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızı haline gelen ve dağıttığı ücretsiz oyunlarla milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken Epic Games mağazası yeni bir hamle daha yapıyor. Artık uygulamalar da yer alacak.

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    Evrensel mağaza olma yolunda

    Steam, GOG veya Epic Games gibi mağazalar genelde oyun tarafına odaklandığı için belirli bir sektöre hitap ediyor. Bununla birlikte Google Play, App Store, Microsoft Store evrensel olarak tabir edilen mağazalar.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı"

    Epig Games de yaptığı hamle ile evrensel olma yolunda ilk adımı atıyor. Spotify bundan böyle Epic Games mağazasında erişilebilir olacak. Firma önümüzdeki dönemde daha fazla uygulamanın mağazada yer alacağını ifade ediyor.

    350 milyon civarında kullanıcısı olan Epic Games mağazasının uygulama tarafına da el atması haliyle etkileşimi daha da arttıracaktır. Gelir paylaşımında sunacağı avantajlarla Microsoft Store platformunun en büyük rakibi haline gelebilir.



    https://www.techpowerup.com/276113/epic-games-store-now-offers-spotify-app-more-non-game-applications-to-come Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce atölye forum hatta onu geçtim inceleme özelliği gelsin şu haliyle steamin yanında amatör startup gibi duruyor.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic Games zaten iyi bir marka olm:d
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    nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    papara spotify %50 gayet iyi fiyat
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir adım. Ama isim değişikliği de ister, Epic Games yerine Epic Store falan olur herhalde. Lakin büyük işlere kalkışmadan önce diğer store lara şöyle bir bakıp kendi eksiklerini görüp geliştirse daha iyi olacak gibi.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş bundan önce daha önemli şeyler var.
    -Sepet özelliği yok.
    -Oyunlarda yorum özelliği yok.
    -Atölye yok.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Az önce hyper scape alacaktım,alıyor muyum napıyorum hiçbirşey anlamadım,aşırı karışık.Dün r6 siege indiriyordum,oyunu belli bir yere indirdikten sonra durdurdum.Bilgisayarı kapatıp açtığım'da gördüğüm şey oyunun baştan yükleniyor olması.Daha oyun yüklerken zorluk çekiyorum.Gta 5 için de aynı sorunu yaşamıştım 6 gb kala elektrik gitmişti.Bilgisayarı açtığım'da baştan yüklemek zorunda kaldım.Ne kadar bedava oyun verirlerse versinler ne yaparlarsa yapsınlar Steam daha üstün
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    UmutYil (Umut ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Sepet gelmesine hiç gerek yok çünkü zaten oyun sayısı az. Ayrıca sepet gelirse bir daha kupon vermezler bence. O yüzden sepet olmaması şuan daha iyi.
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaptıkları işi çok takdir ediyorum fakat o launcher daha kullanışlı olmalı,mesela yorum yazma kısmı olsa,atölye vs vs olsa çok daha kullanışlı ve güzel olacak.Ama kullanıcıların büyük bir kısmı bedava oyun için kullanıyor bence
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi ) ardakn18
    Yorum yazmayı, atölyeyi geçtim bir alışveriş sepeti olsa
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    Nemesis-Prime 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dün Epic Store’da Spotify’ı görünce ilk önce şaşırdım. Sonra düşündüm de mantıklı bir şey. Özellikle de Epic Store’a özel kampanyalar olursa çok iyi olur.
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce atölye forum hatta onu geçtim inceleme özelliği gelsin şu haliyle steamin yanında amatör startup gibi duruyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple mağazasından çıkarıldıktan sonra "ben de kendiminkini kurarım" demiş olmalı herhalde. Güzel hamle.
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    cand. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim ve bedava şeyler sunabilir spotifyla beklemedeyim
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