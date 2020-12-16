Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S21'in resmi olarak duyurulmasına hala yaklaşık bir ay var. Ancak cihazın ön panelinin nasıl görüneceği şimdiden belli olmuş durumda.

İlginizi Çekebilir

Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Ayrıca Bkz. "iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir"

Haberin kaynağı, daha çok evleaks olarak bilinen ve güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Evan Blass. evleaks, Samsung'un yeni amiral gemisinin tam olarak nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren yüksek kaliteli bir render görseli yayınladı. Görsele bakarak konuşacak olursak, Samsung'un Galaxy S21 serisinde ekran altı kamera kullanmayacağı artık sürpriz olmayacak diyebiliriz. Zira cihazın, kamera modülü için ayrılmış delikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör

14 Ocak'ta tanıtılacak

Yuvarlatılmış köşelere sahip bir gövdeye sahip olduğu görülen Galaxy S21'in, camla çok benzerlik gösteren 3D Glasstic adlı bir kasa ile gelebileceğini, önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. En son sızıntılara göre Galaxy S21, en son Exynos ve Snapdragon işlemciler ve 120Hz'lik bir ekranla gelecek.

Ayrıca Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği sunacak olması ise artık kesin diyebiliriz. Samsung'un en yeni amiral gemisi ailesinin 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını belirtmeden de geçmeyelim.

https://9to5google.com/2020/12/15/galaxy-s21-render-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.