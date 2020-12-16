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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Ocak ayında tanıtacağı Galaxy S21 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Yayınlanan render görüntüsü cihazın tasarımını gözler önüne serdi.
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    Cep Telefonları
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    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı
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    Yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S21'in resmi olarak duyurulmasına hala yaklaşık bir ay var. Ancak cihazın ön panelinin nasıl görüneceği şimdiden belli olmuş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir"

    Haberin kaynağı, daha çok evleaks olarak bilinen ve güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Evan Blass. evleaks, Samsung'un yeni amiral gemisinin tam olarak nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren yüksek kaliteli bir render görseli yayınladı. Görsele bakarak konuşacak olursak, Samsung'un Galaxy S21 serisinde ekran altı kamera kullanmayacağı artık sürpriz olmayacak diyebiliriz. Zira cihazın, kamera modülü için ayrılmış delikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

    Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı
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    14 Ocak'ta tanıtılacak

    Yuvarlatılmış köşelere sahip bir gövdeye sahip olduğu görülen Galaxy S21'in, camla çok benzerlik gösteren 3D Glasstic adlı bir kasa ile gelebileceğini, önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. En son sızıntılara göre Galaxy S21, en son Exynos ve Snapdragon işlemciler ve 120Hz'lik bir ekranla gelecek.

    Ayrıca Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği sunacak olması ise artık kesin diyebiliriz. Samsung'un en yeni amiral gemisi ailesinin 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını belirtmeden de geçmeyelim.



    https://9to5google.com/2020/12/15/galaxy-s21-render-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Starrk35 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çentik için daha iyi duruyor diyen bir insanın estetik anlayışından şüphe ederim.
    Böyle nokta şeklindeki kameraların güzel olmadığı aşikar, ancak çentik gibi bir garabetle kıyaslayınca tasarım harikası durduğu kesin.
    Sırf bu yüzden s9 plus cihazımı ön panelde gerçekten inovatif ve estetik bir tasarım olmadığı sürece değiştirmeyi düşünmüyorum.
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence artık telefon teknolojisi doyma noktasına geldi, 200mp kamera , 32gb ram ve i9 işlemciyi o kasaya koysalar bile bende hiçbir heycan yaratmıyor artık ??
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    renega (Ömer C. IŞIK) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    heyecan yaratması için yeni bir batarya teknolojisi gelmesi lazım, ekran altı kamera sistemi yaygınlaşmalı, olabildiğince ince ve 6inc boyutta telefonlara dönülmeli. fikir çok ama gerçekleştiren yok
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    Yürüyen Hoparlör 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung S serisi kesinlikle eski popülerliğini kaybetti.Zamanın şartlarına baktığın zaman şu an çok güçlü rakipleri var her anlamda.Ama Galaxy S2 zamanı fırtına gibiydi Samsung için.O senede en iyi akıllı telefon diye tanımlanıyordu Galaxy S2.Super Amoled ekran, full hd video ve daha nicesi.Büyük geliştirmelerdi o yıl için.Şu an öyle değil ama.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu üst ve alt çerçeveleri bir türlü eşitleyemediler garip
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    tplon (şükrü kılıbık) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone'a bakıyorsun paslanmaz çelik çerçeveler + ceramic shield ön arka camlar, bir de samsunga bakıyorsun ''cam hissiyatlı plastik kasa''. Kusura bakma da sadece iphone için değil android tarafında da oppo'nun find serisi gibi xiaomi'nin amiral serisi gibi cihazlar daha tercih edilesi durumda. Hatta keşke huawei'de google servisleri olsaydı çok güzel cihazlar yapıyorlar ama haklı olarak tercih edilmiyor ve rekabetten uzak kalıyorlar.
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortada ki delik hiç hoş durmuyor bari i phone gibi çentikli olsaydı en azından daha iyi duruyor. Onun dışında ön yüzeyde radikal bir değişiklik göremedim kamerayı ekran altına da almamışlar kısaca s20 den öyle radikal farklılıkları yok . Bunu alacağınıza s20 alın zaten bir kaç ay sonra yarıya yarıya değer kaybeder uyguna alırsınız. Yada s22'yi bekleyin bir kaç ay sonra görüntülere sızdırılmaya(!) başlar.
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