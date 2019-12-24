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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bugün Ape Out var

    Hapisten kaçarak önünüze gelen herkesi öldürmeniz gereken beat-em up kuş bakışı aksiyon oyunu Ape Out akşam saatlerine kadar Epic Games mağazasında ücretsiz olacak.
    22 dk.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bugün Ape Out var
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    19 Aralık tarihinden bu yana her gün bir oyun hediye etmeye başlayan Epic Games mağazasının bugünki hediyesi Ape Out oldu. Ape Out bu akşam saat 18.59’a kadar ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

    Ape Out neler sunuyor?

    Ritim tabanlı bir aksiyon oyunu olan Ape Out yeni sayılabilecek bir zamanda piyasaya çıkmıştı. Tepeden bakışla oynanan oyunda sizi hapseden insanların elinden kaçan bir gorili canlandırıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek"

    Kaçış esnasında insanları duvarlara vurmak, kalkan olarak diğer insanlara karşı kullanmak veya birbirlerine fırlatmak şeklinde aksiyonlar almanız gerekiyor. Her hamlenizde oyunun müziğine ritim ekliyorsunuz. Yani müzikler oyununuza göre dinamik olarak değişiyor. Çizgi film tadında grafiklere sahip olan Ape Out normalde 24TL ücrete sahipti.

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