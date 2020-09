Epic Games mağazasında Into The Breach ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Subset Breach ekibi tarafından Faster Than Light sonrasında piyasaya sürülen ve beğeni toplayan Into The Breach oyunu Epic Games mağazasında bir haftalık süre boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak.

Into The Breach neler sunuyor?

Piksel tabanlı geliştirilen 2018 yapımı Into The Breach, sıra tabanlı bir strateji oyunu. Corporate-Nation adalarındaki Vek istilasına karşı mücadele ettiğiniz senaryoda robotlarınızı iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor.

Sivil binaların güç verdiği robotlarınızı doğru hamlelerle düşmana yönlendirmeniz gerekiyor. Yakın dövüş, roket saldırısı, mini yardımcı tanklar gibi hamlelerle düşmanı alt etmeye çalışıyorsunuz. Öldüğünüz durumlarda ise zamanı geri alarak yeniden strateji kurmak mümkün. Bölümler ise rastgele oluşturuluyor. Kampanya 10 Eylül tarihinde sona erecek.

Into The Breach

