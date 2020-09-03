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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında Into The Breach ücretsiz

    Epic Games mağazasında bugün itibariyle 2018 yapımı Into the Breach ücretsiz hale geldi. Oyun sıra tabanlı strateji türünü barındırıyor ve uzun süre eğlence sunuyor.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Into The Breach ücretsiz
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    Subset Breach ekibi tarafından Faster Than Light sonrasında piyasaya sürülen ve beğeni toplayan Into The Breach oyunu Epic Games mağazasında bir haftalık süre boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak.

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    Into The Breach neler sunuyor?

    Piksel tabanlı geliştirilen 2018 yapımı Into The Breach, sıra tabanlı bir strateji oyunu. Corporate-Nation adalarındaki Vek istilasına karşı mücadele ettiğiniz senaryoda robotlarınızı iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor.

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    Sivil binaların güç verdiği robotlarınızı doğru hamlelerle düşmana yönlendirmeniz gerekiyor. Yakın dövüş, roket saldırısı, mini yardımcı tanklar gibi hamlelerle düşmanı alt etmeye çalışıyorsunuz. Öldüğünüz durumlarda ise zamanı geri alarak yeniden strateji kurmak mümkün. Bölümler ise rastgele oluşturuluyor. Kampanya 10 Eylül tarihinde sona erecek.

    Into The Breach



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    steam indirimlerinde almayı düşündüğüm
    epikten ücretsiz kaptığım oyun !
    epik insan psikolojisini iyi biliyor !

    sahip olduğunuz oyun nerede fazla ise oranın indirim ve kampanyalarını insan daha fazla takip ediyor !

    zaten ileride oyun satışı diye bir şey kalmayacak !
    tüm olay ürün içinde ürün yerleştirme reklam konseptine kayıyor.
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