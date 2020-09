Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Apple ile yaşadığı sorunlarla gündeme oturan Epic Games bir taraftan da mağaza kampanyalarına devam ediyor. Bu hafta itibariyle Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine oyunları ücretsiz oldu.

Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine

Railway Empire tek oyunculu strateji ve simülasyon oyunu olarak öne çıkıyor. 1830’lu yılların ABD’sinde geçen bu oyunda hızla gelişen sanayi içerisinde mutlak güç olma yarışına katılıyorsunuz.

Ülkede geniş bir demiryolu ağı kurmak temel hedefiniz. 40'ın üzerinde tarihi lokomotifi ve 30'un üzerinde farklı vagonu elde ederek en verimli şekilde faydalanmanız gerekiyor. Görevler, çetelerle ortaklıklar, casuslar gibi pek çok bileşen mevcut. Ayrıca birinci şahıs kamerasından trenlerin yolculuklarına da katılabiliyorsunuz.

Where The Water Tastes Like Wine oyunu ise Buhran döneminde ABD’de geçiyor. Metin ve animasyon tabanlı ilerleyen oyunda 16 farklı karakterin o döneme ait gerçek hikayelerini dinliyorsunuz. Dinlediğiniz hikayeleri diğer karakterlere aktararak oyunu ilerletiyorsunuz. Elle çizilmiş 2D illüstrasyonlara sahip olan oyunda ünlü seslendirme sanatçıları da yer alıyor.

Bunların dışında 3 out of 10, EP 5: "The Rig Is Up!" ve Diabotical oyunları da geçen haftadan ücretsiz olmuştu.

