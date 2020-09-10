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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz

    Bu hafta itibariyle Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine oyunları ücretsiz yapıldı. Kampanya 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.
    22 sa.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz
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    Apple ile yaşadığı sorunlarla gündeme oturan Epic Games bir taraftan da mağaza kampanyalarına devam ediyor. Bu hafta itibariyle Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine oyunları ücretsiz oldu.

    Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine

    Railway Empire tek oyunculu strateji ve simülasyon oyunu olarak öne çıkıyor. 1830’lu yılların ABD’sinde geçen bu oyunda hızla gelişen sanayi içerisinde mutlak güç olma yarışına katılıyorsunuz.

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    Ülkede geniş bir demiryolu ağı kurmak temel hedefiniz. 40'ın üzerinde tarihi lokomotifi ve 30'un üzerinde farklı vagonu elde ederek en verimli şekilde faydalanmanız gerekiyor. Görevler, çetelerle ortaklıklar, casuslar gibi pek çok bileşen mevcut. Ayrıca birinci şahıs kamerasından trenlerin yolculuklarına da katılabiliyorsunuz.

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    Where The Water Tastes Like Wine oyunu ise Buhran döneminde ABD’de geçiyor. Metin ve animasyon tabanlı ilerleyen oyunda 16 farklı karakterin o döneme ait gerçek hikayelerini dinliyorsunuz. Dinlediğiniz hikayeleri diğer karakterlere aktararak oyunu ilerletiyorsunuz. Elle çizilmiş 2D illüstrasyonlara sahip olan oyunda ünlü seslendirme sanatçıları da yer alıyor.

    Bunların dışında 3 out of 10, EP 5: "The Rig Is Up!" ve Diabotical oyunları da geçen haftadan ücretsiz olmuştu.

    Where The Water Tastes Like Wine

    Railway Empire

    Diabotical

    3 out of 10, EP 5: "The Rig Is Up!"



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    arakadamaniac (mehmet tekin) 22 sa. en beğenilen
    Ücretsiz oyun verilmesi şahsımı memnuniyete boğdu.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 8 sa.
    Ne olur artık tüm oyunlar ücretsiz olsun. Köstüm ve oyun içi alışveriş ücretli olsun. Herkes oyun oynayabilsin. Ayrıca online oynamakta ücretsiz olsun. Herşeyi paraya dökmesinler zaten kazanıyorlar.

    PS4 te battlefront aldım plus üyeliğim yok diye oynayamıyorum.
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    arakadamaniac (mehmet tekin) 22 sa. en beğenilen
    Ücretsiz oyun verilmesi şahsımı memnuniyete boğdu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloggercix 22 sa. yeni yorumcu
    Ücretsiz olması çok güzel olmuş.

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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