Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor

Her hafta ücretsiz oyun dağıtımını gelenek haline getiren Epic Games mağazası bu hafta adeta coştu. Yeni oyun çıkışlarının da denk gelmesiyle 400TL civarında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Remnant From The Ashes ve Total War Saga: Troy dikkat çekiyor

Epic Games mağazasında şüphesiz en dikkat çeken oyun Remnant From The Ashes. 120TL seviyesindeki Remnant: From the Ashes, Souls benzeri zorlayıcı oyun mekanikleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede müthiş bir ilgi görmüş ve yeni bir yapım olmasına rağmen sadece üç ayda 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

The Alto Collection ise Alto's Adventure ve Alto's Odyssey adlı iki sonsuz koşu oyununu barındırıyor. Bir haftalık kampanya sonrasında oyunlar 17TL olarak satışa sunulacak.

3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101 yine geçen hafta başlayan oyun serisinin ikinci bölümü olacak. Absürt oyun geliştirme stüdyosunda işe başlayan bir animasyoncuyu oynadığınız serinin ikinci bölümünde bu kez üniversiteli stajyerlerin çileden çıkaran işleri ile başetmeniz gerekiyor.

Son olarak Total War Saga: Troy oyunu da açılışını Epic Games üzerinde yapacak. Truva Savaşı’nın dönüm noktalarına odaklanıyor. Aşil, Hektor, Menelaus gibi 8 karakterden birisini seçerek Yunan veya Truva cephesinden savaşı yaşıyorsunuz. Bu oyun sadece 24 saat ücretsiz kalacak.

Total War Saga: Troy

3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101

The Alto Collection

Remnant From The Ashes

