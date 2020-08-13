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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor

    Remnant From The Ashes ve Total War Saga: Troy bu hafta Epic Games mağazasının as hediyeleri oldu. Total War sadece bugün ücretsiz. Bunlar haricinde 3 oyun daha var.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor
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    Her hafta ücretsiz oyun dağıtımını gelenek haline getiren Epic Games mağazası bu hafta adeta coştu. Yeni oyun çıkışlarının da denk gelmesiyle 400TL civarında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

    Remnant From The Ashes ve Total War Saga: Troy dikkat çekiyor

    Epic Games mağazasında şüphesiz en dikkat çeken oyun Remnant From The Ashes. 120TL seviyesindeki Remnant: From the Ashes, Souls benzeri zorlayıcı oyun mekanikleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede müthiş bir ilgi görmüş ve yeni bir yapım olmasına rağmen sadece üç ayda 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    The Alto Collection ise Alto's Adventure ve Alto's Odyssey adlı iki sonsuz koşu oyununu barındırıyor. Bir haftalık kampanya sonrasında oyunlar 17TL olarak satışa sunulacak.

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    3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101 yine geçen hafta başlayan oyun serisinin ikinci bölümü olacak. Absürt oyun geliştirme stüdyosunda işe başlayan bir animasyoncuyu oynadığınız serinin ikinci bölümünde bu kez üniversiteli stajyerlerin çileden çıkaran işleri ile başetmeniz gerekiyor.

    Son olarak Total War Saga: Troy oyunu da açılışını Epic Games üzerinde yapacak. Truva Savaşı’nın dönüm noktalarına odaklanıyor. Aşil, Hektor, Menelaus gibi 8 karakterden birisini seçerek Yunan veya Truva cephesinden savaşı yaşıyorsunuz. Bu oyun sadece 24 saat ücretsiz kalacak.

    Total War Saga: Troy

    3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101

    The Alto Collection

    Remnant From The Ashes



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zenyxia 1 hf. en beğenilen Jilet43
    Komik insanlar. Steam kırk yılın başı ücretsiz oyun verirken Epic her hafta veriyor. Yarısı da AAA oyun. Epic bu yönüyle Steam'den daha iyi. Kudursunlar.
    [resim] [resim] Komik insanlar. Steam kırk yılın başı ücretsiz oyun verirken Epic her hafta veriyor. Yarısı da AAA oyun. Epic bu yönüyle Steam'den daha iyi. Kudursunl...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    ARTAGON99 (SERKAN SÖZER) 1 hf. Zenyxia
    ne olacak hemen ''epic fans vs steam fans'' kapışması başlıyor. Halbu ki bıraksınlar epic ve steam kapışsın biz de bu rekabetin keyfine varalım. ama işte fanboyluk yapan bazı garip tipler var. sanırsın babasının firması öyle bir savunma ya da karşı tarafa hönkürme gayreti içindeler :D
    ne olacak hemen ''epic fans vs steam fans'' kapışması başlıyor. Halbu ki bıraksınlar epic ve steam kapışsın biz de bu rekabetin keyfine varalım. ama işte fanbo...
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    Yanıtla +20
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    XanthiN (Ozan ) 1 hf.
    20 - 27 Ağustos arası verilecek:
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    talhadogdu 1 hf.
    Total War Saga: Troy'u ne ara bedava verdiler de kaçırdım ya
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    ilhamcan1 1 hf.
    Epic'i baya sevdim ben ama . Baya oyun topladım bilgisayara
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 hf.
    Teşekkürler
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    arslan0058 (- -) 1 hf. (düzenlendi)
    Epici giderek sevmeye basladim , surekli yeni ozellikler getiriyor , kuponlari sayesinde cok uygun fiyatli oyunlar aldim. Steame ciddi bir rakip lazimdi ve o rakip suan epic gibi gorunuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ARTAGON99 (SERKAN SÖZER) 1 hf. arslan0058
    Aynen öyle Steam fazla rahata alışmıştı. şimdi bu durumdan çok rahatsız.Yalnız, steam de resmen devrim gibi bir şey gerçekleşti ve VPN ile daha ucuz fiyatlı ülkelerin mağazasından oyun alma devrini bitirdiler. artık bu iş çok ama çok zorlaştı. Bu ne demek oluyor bizim için. Bize özel fiyat yapmamak için hiç bir mazereti kalmadı yapımcı firmaların. çünkü önceden bize yapılan özel fiyatları, yapımcı firmalar sonradan yükseltiyorlardı. Bir açıklama olmuyordu, ama bizim tahminimiz bunun nedeni VPN ile avrupa ülkelerinden bizde ki ucuz oyunlara bir hücum olduğu şeklindeydi. durum böyle olunca haliyle çareyi bizde ki fiyatı yükseltmekte buluyor olabilirler. artık bu olay bittiğine göre umarım bize özel fiyatlar görürüz steam de.aslında bu bize uygun fiyatları göreceğimizi işaret eden ilk somut hareket EA den geldi ve steam de bize özel EA üyelik fiyatlarını duyurdular. aylık 12 tl yıllık 65 tl ye bir çok oyunun bulunduğu bir kütüphaneye erişim imkanımmız olacak. Hele bir de arkasından EA premier üyelik te gelirse tadından yenmez.
    Yanıtla +2
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    Hey Jude. (Umut ) 1 hf.
    epic oyunlarinin hepsini aldim nerdeyse, ama birini acip oynadin mi derseniz oynamadim vallahi.
    Yanıtla +4
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    LordFreedom25 1 hf. yeni yorumcu
    Aldım teşekkürler bilgilendirme için :) Oyun PC si dizdiğim de lazım olacak.
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    MERNEPTAH 1 hf.
    Ne hayırsever firma be ibret olsun
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    Nemesis-Prime 1 hf. (düzenlendi)
    Epic be. Böyle kampanyalar yaparak benim gibi birçok kişiyi platformuna alıştırdı.



    Umarım PC launcherını da son kullanıcı deneyimi için geliştirirler. Böylelikle benzeri diğer platformlarla tam anlamıyla rekabet edebilir.
    Yanıtla +7
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Epic sayesinde baya oyunumuz oldu.
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    arakadamaniac (mehmet tekin) 1 hf.
    Verdiği oyunlardan bir tek batman arkham knight'ı oynadım, öyle çok bir faydasını görmedim açıkçası ama o kadar çok oyun verdi ki kendimi borçlu hissedip anno 1800'ü ve satisfactory'yi epic üzerinden aldım.
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    13923 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games, remnant from the ashes ve
    4 etiket daha the alto collection 3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101 Total War Saga: Troy Yazılım
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