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    Epic Games mağazasında Metro Last Light Redux hediye

    Epic Games mağazasının bugün hazırladığı ücretsiz oyun Metro Last Light Redux oldu. Döneminin beğenilen yapımını hemen kendi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.     
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Daha önce kaçıranlar için Metro Last Light oyununun yenilenmiş sürümü olan 2014 yapımı Metro Last Light Redux bir kez daha Epic Games mağazasında hediye olarak sunuluyor. Kampanya akşama kadar geçerli.

    Metro Last Light Redux neler sunuyor?

    Bugün saat 18.59’a kadar kütüphaneye eklenebilecek Metro Last Light Redux oyunu, orijinal yapımı 60fps seviyesinde oynamanıza imkân tanırken tüm indirilebilir içerikleri de bünyesinde barındırıyor.

    Oyunda yine 2034 yılındaki kıyamet sonrası Moskova’nın terk edilmiş Metro tünellerine iniyoruz. Daha kaliteli görsellerde bir yandan yaratıklarla uğraşırken diğer yandan bir iç savaşın önüne geçmeye çalışıyoruz. Cesur ve Hayatta Kalma modlarının yanı sıra ara yüz ve bilgi ekranının olmadığı ekstrem Korucu Modu da oyuncuları oldukça zorlayacak.

    Metro Last Light Redux

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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