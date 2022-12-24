Tam Boyutta Gör Bilim kurgu ve rol yapma oyunları ile vakit geçirmeye can atan kişileri ihmal etmeyen Epic Games Store 99 TL'lik Encased ile karşımızda. Dark Crystal Games tarafından geliştirilen bu yapım 7 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

Epic Games’den Fallout serisi hediye 1 gün önce eklendi

Epic Games'te bugünün ücretsiz oyunu: Encased

1970'li yıllara geri dönülen bu yapımda ıssız bir çölde olacaksınız. Dome isimli bir eser ile karşılaşacaksınız. Çorak arazilerde keşif yapacak, karakterinizin savaş kabiliyetlerini geliştirecek ve dispotik bir ortamda yaşamaya çalışacaksınız.

İzometrik grafiklerle satışa sunulan bu oyun oynanış bakımından Fallout, Wasteland ve Shadowrun üçlüsünü andırıyor. Karakteriniz için verdiğiniz kararlar onun diğer karakterlerin gözündeki saygınlığını belirleyecek.

Encased'e buradan erişebilirsiniz. Bu yapım bugün saat 19.00'a kadar ücretsiz.

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Epic Games Store'dan 99 TL'lik ücretsiz oyun: Encased