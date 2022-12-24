Epic Games Store'dan 99 TL'lik ücretsiz oyun!

Epic Games'te bugünün ücretsiz oyunu: Encased
1970'li yıllara geri dönülen bu yapımda ıssız bir çölde olacaksınız. Dome isimli bir eser ile karşılaşacaksınız. Çorak arazilerde keşif yapacak, karakterinizin savaş kabiliyetlerini geliştirecek ve dispotik bir ortamda yaşamaya çalışacaksınız.
İzometrik grafiklerle satışa sunulan bu oyun oynanış bakımından Fallout, Wasteland ve Shadowrun üçlüsünü andırıyor. Karakteriniz için verdiğiniz kararlar onun diğer karakterlerin gözündeki saygınlığını belirleyecek.
Encased'e buradan erişebilirsiniz. Bu yapım bugün saat 19.00'a kadar ücretsiz.Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Encased:_A_Sci-Fi_Post-Apocalyptic_RPG https://store.epicgames.com/tr/p/encased?lang=tr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d