Epic Games, mobil oyun mağazasını açtı ancak kısıtlamalarla

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games'in bu yılın ilerleyen zamanlarında Android ve iOS kullanıcıları için mobil dijital mağazasını açmayı planladığını zaten biliyorduk. Epic Games Store, 16 Ağustos tarihi itibarıyla AB’deki iOS, dünya genelinde Android kullanıcılarına açıldı.

Epic Games Store 1.000TL değerinde oyun hediye ediyor 1 gün önce eklendi

iOS AB ile sınırlı, Android dünya genelinde erişim

Epic Games Store'un (EGS) mobil versiyonu olan dijital mağaza, ilk oyun odaklı, çok platformlu mağaza olarak duyurulmuştu. Epic Games Store’a mobil oyun hazırlayacak geliştiriciler, %88/12 gelir paylaşımıyla aynı adil koşullardan yararlanacak. Mağazaya ilk eklenen oyunlar arasında; Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Sideswipe bulunuyor.

Epic Games Store'un mobil sürümünün yayınlanmasının ötesinde, bugün Fortnite'ın Epic’in dijital mağazası aracılığıyla mobil cihazlara resmen geri döndüğü de açıklandı. Ancak, Apple’ın kısıtlamaları nedeniyle yalnızca AB’deki iPhone kullanıcıları Epic Games Store veya üçüncü parti mağaza olan AltStore’dan oyunu indirebilecek.

Epic, Epic Game Store'u mobil cihaza yüklemek için izlenmesi gereken adımları da paylaştı:

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Epic Games Store mobil cihazlar için açıldı