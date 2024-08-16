Epic Games, mobil oyun mağazasını açtı ancak kısıtlamalarla

iOS AB ile sınırlı, Android dünya genelinde erişim
Epic Games Store'un (EGS) mobil versiyonu olan dijital mağaza, ilk oyun odaklı, çok platformlu mağaza olarak duyurulmuştu. Epic Games Store’a mobil oyun hazırlayacak geliştiriciler, %88/12 gelir paylaşımıyla aynı adil koşullardan yararlanacak. Mağazaya ilk eklenen oyunlar arasında; Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Sideswipe bulunuyor.
Epic Games Store'un mobil sürümünün yayınlanmasının ötesinde, bugün Fortnite'ın Epic’in dijital mağazası aracılığıyla mobil cihazlara resmen geri döndüğü de açıklandı. Ancak, Apple’ın kısıtlamaları nedeniyle yalnızca AB’deki iPhone kullanıcıları Epic Games Store veya üçüncü parti mağaza olan AltStore’dan oyunu indirebilecek.
Epic, Epic Game Store'u mobil cihaza yüklemek için izlenmesi gereken adımları da paylaştı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.