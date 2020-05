Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store, her hafta bir oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Geçtiğimiz Cuma çok konuşulan bir hamle yapıp GTA V’i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. 21 Mayıs tarihine kadar GTA V’i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

21 Mayıs saat 18.00’den itibaren Epic Store’da büyük bir oyun daha ücretsiz olarak sunulacak. Peki bu oyun hangisi olacak? Epic Store’un API kodları bu oyunun No Man's Sky olacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi"

API kodlarına baktığımızda No Man's Sky’ın geliştiricisi Hello Games Ltd’nin “Bleak” takma adıyla bir oyunun eklendiğini görüyoruz. Firmanın Bleak isimli bir oyunu bulunmuyor. Asıl oyunu gizlemek için bu takma isim kullanılmış. Bu nedenle gizli oyunun No Man's Sky olma ihtimali oldukça yüksek. Bir sonraki oyun eğer No Man’s Sky olacaksa 21 Mayıs saat 18.00 itibariyle ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.