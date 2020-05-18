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    Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir

    21 Mayıs'a kadar GTA 5'i ücretsiz olarak dağıtan Epic Games Store'un 21 Mayıs'tan sonra ücretsiz dağıtacağı oyunun No Man's Sky olabileceği ortaya çıktı.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    3,4b
    6
    19
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store, her hafta bir oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Geçtiğimiz Cuma çok konuşulan bir hamle yapıp GTA V’i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. 21 Mayıs tarihine kadar GTA V’i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    21 Mayıs saat 18.00’den itibaren Epic Store’da büyük bir oyun daha ücretsiz olarak sunulacak. Peki bu oyun hangisi olacak? Epic Store’un API kodları bu oyunun No Man's Sky olacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi"

    API kodlarına baktığımızda No Man's Sky’ın geliştiricisi Hello Games Ltd’nin “Bleak” takma adıyla bir oyunun eklendiğini görüyoruz. Firmanın Bleak isimli bir oyunu bulunmuyor. Asıl oyunu gizlemek için bu takma isim kullanılmış. Bu nedenle gizli oyunun No Man's Sky olma ihtimali oldukça yüksek. Bir sonraki oyun eğer No Man’s Sky olacaksa 21 Mayıs saat 18.00 itibariyle ücretsiz olarak kütüphanemize ekleyebileceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nemesis-Prime 8 sa. en beğenilen
    Epic bey diyeceksiniz.



    Bu yıl kütüphanemde epey oyun oldu epic games sayesinde.
    Yanıtla +25
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 7 sa.
    350 hesap açan arkadaş duymasın.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 7 sa.
    La hani Civilization VI'ydı?
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    IcyTea Lemon (Furkan ) 4 sa.
    Son patchlerinden sonra oyun düzeldi diyorlardı, benim canım çekiyodu o tarz bi oyun, verirlerse harika olur aslında benim için
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    Krone 6 sa.
    Ay hadi inşallah
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 7 sa.
    350 hesap açan arkadaş duymasın.
    Yanıtla +11
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    DH Misafiri 7 sa.
    anno 1800 ver yiğidim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    funnel (Emrah ) 6 sa. DH Misafiri
    60tl kuponla şuan oldukça uyguna geliyor.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 7 sa.
    La hani Civilization VI'ydı?
    Yanıtla +6
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 7 sa.
    Adamsın Epic Beyciğim.
    Beklediğim bir oyundu, inşallah NMS olurya.
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 7 sa.
    Aliiriz kardeş sen yeterki beleş yap
    Yanıtla +2
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    Nemesis-Prime 8 sa. en beğenilen
    Epic bey diyeceksiniz.



    Bu yıl kütüphanemde epey oyun oldu epic games sayesinde.
    Yanıtla +25
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    3432 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    epic games store, no man's sky ve
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