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    GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi

    Epic Games Store'un ardından şimdi de GTA Online serverları çöktü. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Rockstar, erişimde bazı sıkıntılar yaşandığını ve bu durumun kısa sürede çözüleceğini söyledi.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    7,8b
    173
    27
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi
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    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz GTA 5 kampanyası, GTA Online serverlarını hazırlıksız yakaladı. Yüz binlerce yeni oyuncunun serverlara akın etmesiyle birlikte GTA Online'da erişim sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Rockstar Games, bugün konuyla ilgili ufak bir açıklama yayınladı.

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    Rockstar Support Twitter hesabından paylaşılan yazıda,"Ekstrem seviyelere ulaşan oyuncu hacmi nedeniyle, PC platformunda Rockstar Games Launcher ve GTA V'i de kapsayan Rockstar Games Servisleri'nde şu anda bazı problemler yaşıyoruz. Sorunları çözmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz ve konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Neredeyse yedi yıllık bir oyunun hala bu kadar popüler olması gerçekten de inanılmaz bir başarı. Epic bu kampanyayı ilk kez duyurduğunda birçok oyunsever "GTA 5'i oynamayan mı kaldı?" gibi tepkiler vermişti. Ancak önce Epic Games Store'un, sonrasında ise GTA Online serverlarının çökmesiyle birlikte durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığını görmüş olduk. 120 milyonun üzerinde kopya satmış olmasına rağmen hala milyonlarca oyuncu GTA 5'i deneyimlemiş değil. 

    Epic'in kampanyası tabi özellikle de DH forumlarında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde forumumuzda açılan bir konuda bir DH'li, bu kampanya için tam 350 farklı Epic hesabı açtığından bahsediyordu. Ayrıca kampanyanın başladığı ilk saatlerde, henüz birçoğumuzun Epic Store'a bile ulaşamadığı süre içerisinde 6-7 farklı hesaptan GTA 5 aldığını söyleyenler de vardı.

    Epic Games Store'un önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun şimdi merakla bekleniyor. Civilization VI söylentileri var ancak henüz doğrulanmış bir şey yok. Epic'in önümüzdeki bir aylık süreçte bizi şaşırtmaya devam edeceği söyleniyor. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://twitter.com/rockstarsupport Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barabarabarbara 8 sa. en beğenilen
    Artık Google'da Donanım haber yazınca altta "ölücüleri" diye geliyor 350 hesap açıp gta 5 almak nedir ya gülsen mi ağlasan mı 1 tane aldım ya sadece 1 insan olan zaten en fazla 3-5 tane alır eşine dostuna o da
    Artık Google'da Donanım haber yazınca altta "ölücüleri" diye geliyor 350 hesap açıp gta 5 almak nedir ya gülsen mi ağlasan mı 1 tane aldım ya sadece 1 insan ola...
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    3 Yanıt Yanıtla +39
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    baycihan (cihan aracı) 7 sa. barabarabarbara
    O 350 hesap açan arkadaş güldür güldür deki “yalayut ismail” sanırım. Zira kendisi bu mesajı görüyor ise ben nasıl biriyim acaba diyorsa youtube a “yalayut ismail” yazsın ve kendisini görsün:
    Yanıtla +11
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    monacomen 36 dk. barabarabarbara
    Bu DH'ye değil tüm dünyaya mahsus bir şey. Dünyada bedava veya ucuz diye talan edilmeyen ne bir ürün ne kampanya ne de kara cuma görmedim. Dünyada Kara Cuma indirimlerinde birbirini ezenler de yani bilmem kaç bin dolar para kazanıp her şeyi bize göre çok çok ucuza alan en azından öyle söylenen gelişmiş zengin ülkelerin vatandaşları olunca 350 hesaptan üyelik açan yurdum insanı az bile yapmış bence:)))
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    fitamino (Olgun Portakal) 5 dk. barabarabarbara
    Valla bence aglayalim hocam. Kizsakta elemanlar ekmeginde. Simdi o 300 hesabi 50 liradan satsa 15.000tl para yapar. Sen ben usendigimiz icin yapmiyoruz adamlar usenmiyor hesap aciyor satmak icin. Valla kiziyorum evet ama birazda imreniyorum. Hee 300 hesabi 50 liradan satabilir mi? İlla satar sonucta herkesin bilgisi yok ucretsiz olduguyla ilgili.
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    blue7 7 sa.
    1 taneden fazla alan her kim varsa Allah belasını versin ve gözünü doyursun.

    Eşim dostum için 3-5 tane de fazladan aldım diyerek kendini ve yaptığı aç gözlülüğü masumlaştıranlar da dahil. Eşinizin dostunuzun ihtiyacı varsa kendileri alsınlar. Siz milletin oyun siparişçisi veya teslimatçısı mısınız!
    1 taneden fazla alan her kim varsa Allah belasını versin ve gözünü doyursun. Eşim dostum için 3-5 tane de fazladan aldım diyerek kendini ve yaptığı aç gö...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    ercuezel (Ercüment Ezel) 3 sa. blue7
    Yok artık. 1 tane aldım baştan söyleyim de,

    Bela okumak nedir?

    Sana ne zararı var?

    Bırak firma düşünsün, tedbirini alsın. Bunu bedava yapanlar emin ol aptal insanlar değildir
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    baycihan (cihan aracı) 7 sa. barabarabarbara
    O 350 hesap açan arkadaş güldür güldür deki “yalayut ismail” sanırım. Zira kendisi bu mesajı görüyor ise ben nasıl biriyim acaba diyorsa youtube a “yalayut ismail” yazsın ve kendisini görsün:
    O 350 hesap açan arkadaş güldür güldür deki “yalayut ismail” sanırım. Zira kendisi bu mesajı görüyor ise ben nasıl biriyim acaba diyorsa youtube a “yalayut ism...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    akifa (akif özdemir) 1 dk.
    350 hesap açan o arkadaşı merak ettim şimdi..
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    Pizza Steve 11 dk.
    Bir çok insan kendisi için bu oyunu bedava aldı. 350 hesap alan arkadaş sadece kendisi akıllı sanıyor herhalde. Bir çok insanda bunun gibi fazla fazla hesap almıştır ve bu fazlalığın içerisinde 50-60 liraya felan satamaz kimse. Bundan sonra satıs fiyatıda düser zaten.
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    WOLKY DJ 24 dk.
    Millette nasıl bir kafa varsa 350 hesap açıyor ya. Ayrıca rockstar herhalde bundan sonra çıkaracak tüm oyunlarını da pc ye de çıkarır
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    Whippoorwill 41 dk.
    Bu kadar aç gözlü bir güruh daha yok. Birde utanmadan bununla övünenler var. Yazık.
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    drjacob (... ) 41 dk.
    Tek hesap ile aldım ilerde bir gün PC alırsam oynarım.
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    mustafacimbom 41 dk.
    350 hesap mı? İşsiz misiniz kardeşim:)
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    Lord_Lucifer83 (on ) 42 dk.
    Ps3 dahil her yerde mi çöktü sıkıntısız acılan oyun çöktü
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 sa.
    Single playerı 100% bitirince online gecerim demisdim ama dün gece bi karakter acip 5 - 10dakika deniyim dedim, zar zoe baglanabildim ara ara sessiondan atip durdu ama soylemeliyim ki oyunun onlineı cok iyi duruyor. Para asiri onemli belli ki, hersey cok pahali cunku hosuma gitti. Arkadaslarla innnnanilmaz zevkli olur bu.



    Bi an önce storyi bitirmeliyim sabiriszlandim
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    benhuraxu (benhur aksu) 2 sa.
    Arkadaşlar 1.000.000$ hediye verdiklerini okumuştum. Ben oyuna girdiğimde öyle birşey görmedim. Varmı öyle birşey?
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    gothamcity (Sinan ) 1 sa. benhuraxu
    2.5 saat tamamlayıp görevi yapmak gerekiyor galiba
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    Ben bir tane aldım, onu da yüklemedim zaten :D Yoğunluk benden değil.
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