GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi

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Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz GTA 5 kampanyası, GTA Online serverlarını hazırlıksız yakaladı. Yüz binlerce yeni oyuncunun serverlara akın etmesiyle birlikte GTA Online'da erişim sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Rockstar Games, bugün konuyla ilgili ufak bir açıklama yayınladı.

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Rockstar Support Twitter hesabından paylaşılan yazıda,"Ekstrem seviyelere ulaşan oyuncu hacmi nedeniyle, PC platformunda Rockstar Games Launcher ve GTA V'i de kapsayan Rockstar Games Servisleri'nde şu anda bazı problemler yaşıyoruz. Sorunları çözmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz ve konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Neredeyse yedi yıllık bir oyunun hala bu kadar popüler olması gerçekten de inanılmaz bir başarı. Epic bu kampanyayı ilk kez duyurduğunda birçok oyunsever "GTA 5'i oynamayan mı kaldı?" gibi tepkiler vermişti. Ancak önce Epic Games Store'un, sonrasında ise GTA Online serverlarının çökmesiyle birlikte durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığını görmüş olduk. 120 milyonun üzerinde kopya satmış olmasına rağmen hala milyonlarca oyuncu GTA 5'i deneyimlemiş değil.

Epic'in kampanyası tabi özellikle de DH forumlarında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde forumumuzda açılan bir konuda bir DH'li, bu kampanya için tam 350 farklı Epic hesabı açtığından bahsediyordu. Ayrıca kampanyanın başladığı ilk saatlerde, henüz birçoğumuzun Epic Store'a bile ulaşamadığı süre içerisinde 6-7 farklı hesaptan GTA 5 aldığını söyleyenler de vardı.

Epic Games Store'un önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun şimdi merakla bekleniyor. Civilization VI söylentileri var ancak henüz doğrulanmış bir şey yok. Epic'in önümüzdeki bir aylık süreçte bizi şaşırtmaya devam edeceği söyleniyor. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/rockstarsupport

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