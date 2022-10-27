Epic Games'te bu hafta iki farklı oyun ücretsiz oldu

2 Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus. Hediyeyi 27 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda Epic Games Cadılar Bayramı indiriminin de devam ettiğini hatırlatalım.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Filament ve Rising Storm 2: Vietnam. Onları da 3 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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