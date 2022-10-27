Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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2 Oyun Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus. Hediyeyi 27 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda Epic Games Cadılar Bayramı indiriminin de devam ettiğini hatırlatalım.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Filament ve Rising Storm 2: Vietnam. Onları da 3 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'te bu hafta iki farklı oyun ücretsiz oldu