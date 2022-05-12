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    Epic Games'ten bu hafta toplamda 242 TL'lik üç oyun hediye: Haftaya gizemli bir oyun var

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Prey, Redout: Enhanced Edition ve Jotun: Valhalla Sürümü ücretsiz olarak sunuluyor.                          
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    Epic Games'te bu hafta toplamda 225 TL'lik iki oyun ücretsiz
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    Toplamda 242 TL'lik İki Oyun

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye aksiyon macera türündeki Prey, yarış oyunu Redout: Enhanced Edition ve aksiyon türündeki Jotun: Valhalla Sürümü. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 242 TL. Hediyeyi 19 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor. Onu da 19 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunların görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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