Xbox, 10'dan fazla dizi ve film uyarlaması üzerinde çalışıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros. gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood'un oyun uyarlamalarına olan ilgisini hiç olmadığı kadar artırmış durumda. Bu yüzden neredeyse gün aşırı yeni bir oyun uyarlaması haberi geliyor. Xbox da bu rüzgara kapılmış gibi görünüyor. Bu hafta Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bir habere göre, Xbox şu anda 10'dan fazla dizi ve film uyarlaması üzerinde çalışıyor.

Sea of Thieves Filmi Geliyor

Bunlardan bazıları hâlihazırda duyurulan ya da devam eden projeler; yani Fallout, Call of Duty, Gears of War gibi yapımlar. Ancak Xbox'ın ya da anlaştığı film stüdyosunun henüz duyurmadığı projelerin de olduğu belirtiliyor ki bunlardan biri dün ortaya çıktı. Entertainment Weekly'nin haberine göre Xbox çatısı altında bir Sea of Thieves filmi de hazırlanyor.

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Açık dünya bir korsan oyunu olan Sea of Thieves'in film uyarlaması, Shang-Chi ve Spider-Man: Brand New Day'in yönetmeni olarak tanınan Destin Daniel Cretton öncülüğünde hazırlanıyor. Cretton şu anda yürütücü yapımcı olarak projede yer alıyor. Filmin yönetip yönetmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Xbox'ın elinde Diablo, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Doom gibi kıymetli seriler bulunuyor. Henüz net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, bahsi geçen film ve dizi projeleri arasında bunların da yer alması pekâlâ mümkün.

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Xbox, 10'dan fazla dizi ve film uyarlaması hazırlıyor

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