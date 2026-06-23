Xbox, 10'dan fazla dizi ve film uyarlaması üzerinde çalışıyor

Sea of Thieves Filmi Geliyor
Bunlardan bazıları hâlihazırda duyurulan ya da devam eden projeler; yani Fallout, Call of Duty, Gears of War gibi yapımlar. Ancak Xbox'ın ya da anlaştığı film stüdyosunun henüz duyurmadığı projelerin de olduğu belirtiliyor ki bunlardan biri dün ortaya çıktı. Entertainment Weekly'nin haberine göre Xbox çatısı altında bir Sea of Thieves filmi de hazırlanyor.
Açık dünya bir korsan oyunu olan Sea of Thieves'in film uyarlaması, Shang-Chi ve Spider-Man: Brand New Day'in yönetmeni olarak tanınan Destin Daniel Cretton öncülüğünde hazırlanıyor. Cretton şu anda yürütücü yapımcı olarak projede yer alıyor. Filmin yönetip yönetmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.
Xbox'ın elinde Diablo, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Doom gibi kıymetli seriler bulunuyor. Henüz net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, bahsi geçen film ve dizi projeleri arasında bunların da yer alması pekâlâ mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel