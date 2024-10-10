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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Outliver: Tribulation ve Empyrion Empyrion - Galactic Survival

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Outliver: Tribulation ve Empyrion Empyrion - Galactic Survival erişime açıldı. Bunlar arasından Outliver: Tribulation için macera-korku temalı bir souls nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda gizemli bir şekilde doğaüstü bir boyuta düşen asker olarak oynuyorsunuz ve çıkmanın tek yolu eski bir ritüele katılmak. Empyrion - Galactic Survival ise uzay temalı açık dünya hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Outliver: Tribulation ve Empyrion Empyrion - Galactic Survival, 10 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 17 Ekim'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Her iki oyunun Steam fiyatı ise 18.49 dolar (Güncel kur ile 632 TL).

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

10 Ekim - 17 Ekim

Outliver: Tribulatio

Empyrion Empyrion - Galactic Survival

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı