Epic Games'te toplamda 210 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu

2 Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition. Oyunların toplam değeri Steam'de 210 TL. Hediyeyi 27 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Fallout 3: Game of the Year Edition
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus. Onları da 27 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.