Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı 6 sa. önce eklendi

2 Oyun Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition. Oyunların toplam değeri Steam'de 210 TL. Hediyeyi 27 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Evoland Legendary Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus​​​​​​​. Onları da 27 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'te toplamda 210 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu