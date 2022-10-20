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    Epic Games'te toplamda 210 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz.   
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    Epic Games'te toplamda 210 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Oyun Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition. Oyunların toplam değeri Steam'de 210 TL. Hediyeyi 27 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Evoland Legendary Edition

    Fallout 3: Game of the Year Edition

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Saturnalia ve Warhammer 40,000: Mechanicus​​​​​​​. Onları da 27 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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