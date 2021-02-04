Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyunlar erişime açıldı. For the King'in yanı sıra sürpriz bir şekilde Metro Last Light Redux oyunu da ücretsiz oldu.
    04 Şubat 2021, 19:15 (Güncellendi, 1 hf.)
    20b
    1
    51
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    63

    Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta yine vites yükseltti. Oyuncular sadece For the King oyununu beklerken Epic Store sürpriz bir şekilde Metro Last Light Redux oyununu da ücretsiz yaptı. Her iki oyunu şimdi ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu olan Metro: Last Light ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Metro 2033'ün doğrudan devam oyunu olarak hazırlanan Last Light, kısa sürede hem büyük satış başarısı yakalamış hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Yapımcı 4A Games daha sonra oyunun grafiksel olarak iyileştirilmiş versiyonu olan Last Light Redux'ı da 2014'te yeni nesil konsollar ve PC için yayınladı.

    Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033 Redux da henüz geçtiğimiz Aralık ayında Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. Yeni kampanyayla birlikte şimdi serinin iki oyununu tamamıyla ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. İki oyunu beğenirseniz sonrasında üçüncü ve son çıkan oyun Metro: Exodus'a da göz atmak isteyebilirsiniz.

    Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Metro Last Light Redux ve For the King oyunlarınııı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Şubat 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da şimdiden belli oldu: Halycon 6.

    İlginizi Çekebilir Avatar 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Tanıtım yazısı:

    -----

    Yıl 2034.

    Kıyamet sonrası dönemdeki Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde insanlığın kalıntıları, dışarıdan ve içeriden gelen ölümcül tehditlerle kuşatıldı.

    Mutantlar, terk edilmiş yüzeyin altındaki yeraltı mezarlarına gizlice girip yukarıdaki zehirli göklerin arasında avlanıyorlar.

    Ancak Metro'nun istasyon şehirleri, birlik olmak yerine D6'nın askeri sığınaklarından gelen bir kıyamet günü cihazı olan nihai güç için savaş veriyor. İnsanlığı dünyadan sonsuza dek yok edebilecek bir iç savaş patlak vermek üzere.

    Suçun yükü omuzlarında olan ancak umudunu kaybetmemiş Artyom olarak, hayatta kalmamızın anahtarı sizin elinizde ve bu, en karanlık saatimizdeki son ışığımız..



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor
    6 sa.
    Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    beleşçilik kanımıza işlemiş. 50 tane oyun oldu hala hiç birini oynadım. beleş diye atıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +58
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cimri Steam



    Ulan 1 tane bile ücretsiz oyun vermedi
    Yanıtla +50
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar alıştırırsa önünü alamaz..
    Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ImTheLeqend (Tarkan V) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Metro 2033'ü de vermişlerdi böylelikle serinin 2. oyunu da eklendi listeye. İleride Metro Exodus'ta gelir ücretsiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ChocolateSnake (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Epic Games bedava oyun dağıtmaya devam ediyor Steam'e rakip olmakta kararlı gerçekten.

    Harcadığı paraların haddi hesabı yok :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ChocolateSnake (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende de durum aynı hocam alıyoruz ileride belki lazım olur diye oynayacağımızdan değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eskikarateci (Faruk Ergin) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu metronun 2. oyununun remastered ı dimi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ABCdiküçgeni (Hulusi ÇINAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hala oynamayan varsa oynasın çok güzel bir hikayesi var. konulu oyunları severim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B batuhan7575 (kaydetindir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisiyarmı var olm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -KRONOS- (mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hesapta 20 oyun var maliyet 0 tl

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rindaman ( -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    For The King oyununu oldukça beğendim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pinTimen (tr duman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son seri haricinde oyun muhteşem oynamayan kacirmasin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ProFLighTR (İbrahim Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beleş olunca değeri olmuyor oyunun. Beleş aldığım oyunlar da hiç oynama isteğim olmuyor nedense...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    19957 kez okundu.
    35 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    metro redux, metro 2033 redux ve
    11 etiket daha metro last light redux epic games epic store epic ücretsiz oyun epic ücretsiz epic games ücretsiz epic games ücretsiz oyun epic games store epic games store ücretsiz oyun ücretsiz oyun Yazılım
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi 1 hf. Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı 1 hf. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi 1 hf. Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak 1 hf. 35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı 1 hf. TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir 1 hf. Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor 1 hf. Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek 1 hf. Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı 1 hf. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi 1 hf. IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar 1 hf. Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor 1 hf. MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı 1 hf. Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı 1 hf. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor? 1 hf. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4 1 hf. Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S! 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu Sonraki 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih 1 hf. Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak 1 hf. Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199 1 hf. Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu 1 hf. Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu 1 hf. Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı! 1 hf. MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi 1 hf. Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor 1 hf. EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız