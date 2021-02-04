Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta yine vites yükseltti. Oyuncular sadece For the King oyununu beklerken Epic Store sürpriz bir şekilde Metro Last Light Redux oyununu da ücretsiz yaptı. Her iki oyunu şimdi ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu olan Metro: Last Light ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Metro 2033'ün doğrudan devam oyunu olarak hazırlanan Last Light, kısa sürede hem büyük satış başarısı yakalamış hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Yapımcı 4A Games daha sonra oyunun grafiksel olarak iyileştirilmiş versiyonu olan Last Light Redux'ı da 2014'te yeni nesil konsollar ve PC için yayınladı.

Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033 Redux da henüz geçtiğimiz Aralık ayında Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. Yeni kampanyayla birlikte şimdi serinin iki oyununu tamamıyla ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. İki oyunu beğenirseniz sonrasında üçüncü ve son çıkan oyun Metro: Exodus'a da göz atmak isteyebilirsiniz.

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Metro Last Light Redux ve For the King oyunlarınııı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Şubat 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da şimdiden belli oldu: Halycon 6.

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Tanıtım yazısı:

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Yıl 2034.

Kıyamet sonrası dönemdeki Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde insanlığın kalıntıları, dışarıdan ve içeriden gelen ölümcül tehditlerle kuşatıldı.

Mutantlar, terk edilmiş yüzeyin altındaki yeraltı mezarlarına gizlice girip yukarıdaki zehirli göklerin arasında avlanıyorlar.

Ancak Metro'nun istasyon şehirleri, birlik olmak yerine D6'nın askeri sığınaklarından gelen bir kıyamet günü cihazı olan nihai güç için savaş veriyor. İnsanlığı dünyadan sonsuza dek yok edebilecek bir iç savaş patlak vermek üzere.

Suçun yükü omuzlarında olan ancak umudunu kaybetmemiş Artyom olarak, hayatta kalmamızın anahtarı sizin elinizde ve bu, en karanlık saatimizdeki son ışığımız..

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