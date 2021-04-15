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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunlar indirmeye sunuldu. Bu hafta toplamda 236 değerindeki Ken Follett's The Pillars of the Earth, Deponia: The Complete Journey ve The First Tree ücretsiz.
    15 Nisan 2021, 18:02 (Güncellendi, 17 sa.)
    13,8b
    217
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor

    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyunlar da belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?"

    Geçtiğimiz hafta da duyurulduğu gibi Epic Games bu hafta birbirinden farklı 3 oyun hediye ediyor. Oyunların Steam'deki fiyatlarına göre toplam değeri 236 TL. Oyunları hesabınıza ekleyebileceğiniz sayfalara aşağıdan oyunların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Şu andan itibaren 22 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 18.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. 

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyunlar ise Alien: Isolation ve Hand of Fate 2Bu oyunu da 22 Nisan 18.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Deponia: The Complete Journey

    Ken Follett's The Pillars of the Earth

    The First Tree



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    trooe199 (Skinoski Sama) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ken Follett's The Pillars of the Earth'ün Türkçe desteği de var.
    Yanıtla +5
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    rasterx 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekleyenler burada mı?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ozanbey86 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet steam'ciler burada mı? Lakin Her epic konusu onların ağlama duvarı olmaya başladı. müstehaktır ağlaşmaya devam tşkler epic king
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    trooe199 (Skinoski Sama) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ken Follett's The Pillars of the Earth'ün Türkçe desteği de var.
    Yanıtla +5
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    vedkum 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun pahalı olunca iyi oyun olmuyor maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    S serkan116 (serkan yasar) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) vedkum
    deponia oynadım çok güzel oyundur tavsiye ederim önyargılı olmayın
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    _botturgec_ (emre a. ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alien Isolation daha önce verilmemiş miydi?
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    C cand. 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hemen hesaba ekleyelim
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Epic Games kabak tadı veriyor. Asla launcher'in açıp oyun oynayasım yok.

    Edit: Oyunlar da zikko zikko zaten. Tamam oynadık güzeldi bi daha olmasın Epic
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    Hudson51 (Durukan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alan arkadaşlara şimdiden iyi oyunlar. Bu hafta da Epic yine güzel oyunlar veriyor. Özellikle Ken Follett's Türkçe dil desteğine de sahip ve oldukça övülüyor.
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    S serkan116 (serkan yasar) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Hudson51
    deponia da çok iyi oyundur tavsiye ederim
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    selman159 (Selman xxxxx) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Hudson51
    evet çocuk oyunu değildir, denemenizi tavsiye ederim
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    the guardian14 (mur0 ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    alien isolation var aralaronda sadece iyi bana göre
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    rasterx 16 sa. ( Mesaj Silindi )
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