Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyunlar da belli oldu.

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Geçtiğimiz hafta da duyurulduğu gibi Epic Games bu hafta birbirinden farklı 3 oyun hediye ediyor. Oyunların Steam'deki fiyatlarına göre toplam değeri 236 TL. Oyunları hesabınıza ekleyebileceğiniz sayfalara aşağıdan oyunların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Şu andan itibaren 22 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 18.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyunlar ise Alien: Isolation ve Hand of Fate 2. Bu oyunu da 22 Nisan 18.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Deponia: The Complete Journey

Ken Follett's The Pillars of the Earth

The First Tree

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