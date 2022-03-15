Yerli girişimden büyük metaverse başarısı

Metaverse konsepti özellikle oyun dünyasında önemli fırsatlar oluşturuyor. Yerli girişimler de farklı projeler geliştirerek bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Metaverse Game Studios bu anlamda önemli bir başarıya imza attı.

Angelic The Game neler sunuyor?

Metaverse Game Studios tarafından geliştirilen anlatım odaklı strateji RPG oyunu Angelic The Game bu hafta önemli yatırımcıların olduğu gruptan 10 milyon dolar yatırım almayı başardı. Grup içerisinde Animoca Brands, Solana Ventures, Pantera gibi NFT oyun sektörünün önemli isimleri yer alıyor.

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Solana ağında bilim kurgu odaklı bir metaverse dünyası kurmayı amaçlayan Angelic The Game oyununda NFT satışları için ANGL para birimi kullanılacakken yönetim birimi ise NEO-COIN olarak belirlendi. Yakın dönemde proje ön satışa başlayacak.

Metaverse Game Studios, İstanbul merkezli bir girişim ve Erkan Bayol tarafından kuruldu. Türkiye’den olduğu kadar ABD’den de önemli geliştirici ve sanatçılar girişimde yer alıyor. Girişim ayrıca farklı yatırımcılarla da ortaklık halinde.

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Angelic The Game oyunu ilgi görüyor