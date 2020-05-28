Epic'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Borderlands

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Her perşembe yeni bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Borderlands: The Handsome Collection oldu. Boderlands 2 ve Borderlands The Pre-Sequel oyunlarını içeren bu paketi 4 Haziran saat 17.59’a kadar kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için https://www.epicgames.com/store/tr adresinden veya Epic Games Launcher uygulamasından giriş yapmalı ve oyunu kütüphanenize eklemelisiniz.

Oyun Linki

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Epic Games Store geçtiğimiz hafta Civilization VI’yı, bir önceki hafta ise GTA V’i ücretsiz olarak dağıttı. Firmanın 4 Haziran’da dağıtacağı ücretsiz oyun ise Ark: Survival Evolved olacak. Öte yandan Epic’in Mega İndirim olarak adlandırdığı indirimleri devam ediyor. 11 Haziran’a kadar oyunları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Her kullanıcıya ücretsiz indirim kuponu dağıtılıyor. Bu kuponu kullanarak her 80 TL ve üzerindeki alışverişinizde 60 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

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