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    Epic'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Borderlands

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. Boderlands 2 ve Borderlands The Pre-Sequel oyunlarını içeren Borderlands The Handsome Collection paketi ücretsiz olarak dağıtılıyor.
    24 dk. (Son Güncelleme: 12 dk.)
    1,2b
    372
    15
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Borderlands
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    Her perşembe yeni bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Borderlands: The Handsome Collection oldu. Boderlands 2 ve Borderlands The Pre-Sequel oyunlarını içeren bu paketi 4 Haziran saat 17.59’a kadar kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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    Oyunu ücretsiz olarak edinmek için https://www.epicgames.com/store/tr adresinden veya Epic Games Launcher uygulamasından giriş yapmalı ve oyunu kütüphanenize eklemelisiniz.

    Oyun Linki

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı"

    Epic Games Store geçtiğimiz hafta Civilization VI’yı, bir önceki hafta ise GTA V’i ücretsiz olarak dağıttı. Firmanın 4 Haziran’da dağıtacağı ücretsiz oyun ise Ark: Survival Evolved olacak. Öte yandan Epic’in Mega İndirim olarak adlandırdığı indirimleri devam ediyor. 11 Haziran’a kadar oyunları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Her kullanıcıya ücretsiz indirim kuponu dağıtılıyor. Bu kuponu kullanarak her 80 TL ve üzerindeki alışverişinizde 60 TL indirimden yararlanabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    imperial crusader 16 dk. en beğenilen
    garibanın dostu epic games
    Yanıtla +10
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 13 dk.
    Epice küfür eden steamcılar’da eklemiştir kütüphanesine :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    karshtakavaar (Selman Özer) 3 dk. ruzbey35
    Onlar senden benden önce eklerler emin ol.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    rfve (ali veli) 2 dk.
    Assasins creed syndicate

    I kaçırmamış olsaydım iyi olacaktı ...



    Ah Epic ahhh daha önce keşfetmek lazımdı seni
    1 Yanıt Yanıtla
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    Avese (Emre Demirci) 1 sn. rfve
    ilk başladığından beri alıyorum tüm oyunları envanter 5bini bulmuştur, gerçekten helal olsun epic'e..
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 4 dk. yeni yorumcu
    Ahh epic games, üzümlü kekim
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    ayfirat 6 dk.
    Pek de hoşuma gitmemişti bu oyun. Ücretsiz yapmaları iyi olmuş. Para verip pişmanlık çekmezler.
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    vedkum 8 dk.
    Epic sayesinde fakirin yüzü gülür
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    Avese (Emre Demirci) 8 dk.
    teşekkürler epic games ama hiçbiri de benlik oyun değil... ne olurdu total war falan versen böyle
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    Bualix 13 dk.
    Steam olsam şu tepkiyi verirdim


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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 13 dk.
    Epice küfür eden steamcılar’da eklemiştir kütüphanesine :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    karshtakavaar (Selman Özer) 3 dk. ruzbey35
    Onlar senden benden önce eklerler emin ol.
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    imperial crusader 16 dk. en beğenilen
    garibanın dostu epic games
    Yanıtla +10
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    1151 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    epic games store, ücretsiz oyun ve
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