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    Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor

    Epic Store'dan yine sevindirici bir haber geldi. Geçtiğimiz yılın en popüler yeni oyunlarından olan Remnant: From the Ashes önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtılacak.
    2 hf.
    8,3b
    1
    22
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor
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    Ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam eden Epic Games Store yine önemli bir oyunu bedava dağıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın popüler yeni oyunlarından olan 120 TL'lik Remnant: From the Ashes haftaya ücretsiz dağıtılacak. 

    Üçüncü şahış aksiyon/hayatta kalma oyunu olan Remnant: From the Ashes, Souls benzeri zorlayıcı oyun mekanikleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede müthiş bir ilgi görmüş ve yeni bir yapım olmasına rağmen sadece üç ayda 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

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    Remnant: From the Ashes özellikle de co-op modunda daha da parlıyor diyebiliriz. Bir iki arkadaşınızla birlikte oynarsanız oyundan çok daha fazla zevk alabiliyorsunuz. Ancak solo modu da yine zorlayıcı mekanikler ve boss dövüşlerini sevenler için oldukça iyi.

    Remnant: From the Ashes'ı 13 Ağustos TSİ 18.00 itibarıyla bir hafta boyunca ücretsiz kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Epic Store ayrıca yeni bir oyun olan The Alto Collection'ı da yine 13-20 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz dağıtmayı planlıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Askaparta 2 hf. en beğenilen
    Yaşlı bilgisayarım üzüldü bu habere...
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    epic yeni oyun motoruna geçecek oyunların eski versiyonlarını tek tek tükettiriyor.
    yeni oyun motoruyla steam da bile oyun çıksa epic yine de komisyonunu alıyor.
    bu çercevede epic steam üzerinden steam dan bile daha fazla para kazanacak :D
    epic yeni oyun motoruna geçecek oyunların eski versiyonlarını tek tek tükettiriyor. yeni oyun motoruyla steam da bile oyun çıksa epic yine de komisyonunu alı...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Epic store şu pandemide devletimizden daha fazla yardım yaptı
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    TearsForFears 1 hf.
    28 liraya asassin creed odysey aldım, gta 5 almamıştım beleşe verdiler ve daha bir sürü oyun. Epic sayesinde oyun oynamaya başladım :D
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    monacomen 1 hf.
    Habire bedava oyun dağıtıyorlar da bu oyunlar da minimum 10 gb den başlıyor. HDDler yetmez sırf HDD'e para yatırmaya başlayacaksın. Ha bir de bu kadar oyunu indirmek için harcanan zaman. Şu bulut oyun sistemi gelse anında oynansa ne gam kalır ne tasa.
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    cand. 2 hf.
    Pc alana kadar 50 oyun eklenmiş olcak kütüphaneye
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    epic yeni oyun motoruna geçecek oyunların eski versiyonlarını tek tek tükettiriyor.
    yeni oyun motoruyla steam da bile oyun çıksa epic yine de komisyonunu alıyor.
    bu çercevede epic steam üzerinden steam dan bile daha fazla para kazanacak :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. SEO19
    Oyun motorundan ilk başta ücreti almıyor. Yapıp sattığın oyundan belli bir ciro sonrası komisyon almaya başlıyor. Bence çok daha karlı bir yaklaşım.
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    yenilik anlamıyla hiç bir şey
    ama ekle kütüphaneye dursun
    yük yapmıyor zaten !
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    ertech26 (Dark Destroyer) 2 hf.
    Sözde conan'da ücretsiz oluyordu PC me indirmeden inammam artık!
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ertech26
    Bari bedava oyuna olumsuz eleştiri yapmayın :)
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Durmuyordu Epic tek tek vuruyordu.
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    muhalefet_ağlıyor.com 2 hf. yeni yorumcu
    bedava oyunları alıyorum ama epic yüklü değil bilgisayarımda
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. muhalefet_ağlıyor.com
    Tek derdin bu olsun. Sitesinden indirip yüklersin olur biter.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Off be süper
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    8324 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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