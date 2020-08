Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam eden Epic Games Store yine önemli bir oyunu bedava dağıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın popüler yeni oyunlarından olan 120 TL'lik Remnant: From the Ashes haftaya ücretsiz dağıtılacak.

Üçüncü şahış aksiyon/hayatta kalma oyunu olan Remnant: From the Ashes, Souls benzeri zorlayıcı oyun mekanikleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede müthiş bir ilgi görmüş ve yeni bir yapım olmasına rağmen sadece üç ayda 1 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

Remnant: From the Ashes özellikle de co-op modunda daha da parlıyor diyebiliriz. Bir iki arkadaşınızla birlikte oynarsanız oyundan çok daha fazla zevk alabiliyorsunuz. Ancak solo modu da yine zorlayıcı mekanikler ve boss dövüşlerini sevenler için oldukça iyi.

Remnant: From the Ashes'ı 13 Ağustos TSİ 18.00 itibarıyla bir hafta boyunca ücretsiz kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Epic Store ayrıca yeni bir oyun olan The Alto Collection'ı da yine 13-20 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz dağıtmayı planlıyor.

