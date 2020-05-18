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    Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı

    Epic Games Store, indirime girmeden hemen önce satın aldığınız oyunlar için kısmi iade sistemini başlattı. Aradaki fiyat fark oyunculara iade edilecek.
    7 sa.
    1,6b
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    7
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı
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    Epic Games Store'dan yine oyuncuları sevindirecek güzel bir hamle geliyor. GamesRadar'da yer alan habere göre Epic mağazasında 'kısmi iade' sistemi yürürlüğe girmiş durumda. Eğer bir oyunu indirime girmeden hemen önce satın aldıysanız aradaki fark kısmi iade adı altında size iade edilecek.

    Kısmi iade sistemini ilk olarak Mayday Stüdyoları'ndan oyun tasarımcısı Joshua Boggs fark etmiş. Boggs'a gelen e-postada şu ifadeler kullanılıyor:

    "Epic Games Store'dan yakın bir zamanda bir oyun satın aldınız. Satın almış olduğunuz oyunun fiyatı düştü, bundan dolayı aradaki fark için size kısmi iade gerçekleştiriyoruz."

    Epic tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Epic Games resmi sitesinde yer alan İade Politikaları da şu an için güncellenmemiş. Muhtemelen sistem henüz yeni test ediliyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların da yapılacağını tahmin ediyoruz.



    https://www.gamesradar.com/epic-games-store-now-issues-a-partial-refund-if-you-buy-a-game-shortly-before-it-goes-on-sale/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    java (Tevfik Kaya) 7 sa. en beğenilen
    Valla helal olsun, adamlar koptu geliyor... :)


    Sırf bu gibi hamleler yüzünden RDR 2'yi Epic'ten aldım... Diğer oyunlar için de Steam yerine buradan devam edeceğim...
    Valla helal olsun, adamlar koptu geliyor... :) Sırf bu gibi hamleler yüzünden RDR 2'yi Epic'ten aldım... Diğer oyunlar için de Steam yerine buradan d...
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    fhrstw 1 sa.
    Epic’in en büyük avantajı aslında unreal engine ama tabi eşşek gibi güçlü kartlar istiyor demoları izlerseni ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tabi bu tip şeylerde tüketicilerin kalbini kazanıyor. Steam tröst olmanın tadını çıkarıyor ama önlem almazlarsa intel gibi ciddi sorun yaşarlar.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 4 sa.
    Durmuyordu Epic... Vuruyordu sağlı sollu... Steam bir köşede aglıyordu:)

    Saka bir yana, uzun bir yol var onlerinde. Steam henuz rakilsiz. Ama cok iddiali geliyorum diyor Epic. Yolları acik olsun, rekabetleri bol olsun. Oyuncularinda yuzu gulsun inşallah
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    alemburda34 4 sa.
    epic gerçekten doğru hamleler yapıyor. oyuncuların sempatisini kazandı.
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    murata42 (Murat ANGIN) 6 sa.
    Çok güzel haberler bunlar tebrik ederim. Ama me yazıkki linux konusunda aldığı kararlar yüzünden en azından bunlar değişene kadar kullanmıyorum ve kınıyorum.
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    cand. 6 sa.
    Dürüst politika
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    Aslanhan. (mehmet aslanhan) 7 sa.
    Doğru davranış ödüllendirilmeli.
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    java (Tevfik Kaya) 7 sa. en beğenilen
    Valla helal olsun, adamlar koptu geliyor... :)


    Sırf bu gibi hamleler yüzünden RDR 2'yi Epic'ten aldım... Diğer oyunlar için de Steam yerine buradan devam edeceğim...
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