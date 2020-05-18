Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı

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Epic Games Store'dan yine oyuncuları sevindirecek güzel bir hamle geliyor. GamesRadar'da yer alan habere göre Epic mağazasında 'kısmi iade' sistemi yürürlüğe girmiş durumda. Eğer bir oyunu indirime girmeden hemen önce satın aldıysanız aradaki fark kısmi iade adı altında size iade edilecek.

Kısmi iade sistemini ilk olarak Mayday Stüdyoları'ndan oyun tasarımcısı Joshua Boggs fark etmiş. Boggs'a gelen e-postada şu ifadeler kullanılıyor:

"Epic Games Store'dan yakın bir zamanda bir oyun satın aldınız. Satın almış olduğunuz oyunun fiyatı düştü, bundan dolayı aradaki fark için size kısmi iade gerçekleştiriyoruz."

Epic tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Epic Games resmi sitesinde yer alan İade Politikaları da şu an için güncellenmemiş. Muhtemelen sistem henüz yeni test ediliyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların da yapılacağını tahmin ediyoruz.

https://www.gamesradar.com/epic-games-store-now-issues-a-partial-refund-if-you-buy-a-game-shortly-before-it-goes-on-sale/

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