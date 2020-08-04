Epic Store'un ücretsiz GTA 5 kampanyasının ardından Rockstar'ın gelirleri yine arttı

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Rockstar'ın popüler oyunu GTA 5 bir türlü durmak bilmiyor. Epic Store'un milyonlarca ücretsiz kopya dağıtmasının ardından yayıncı Take-Two'nun oyundan kazandığı gelirler yine arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Take-Two, son iki aylık süreçte GTA 5'in yeni gelir rekorları kırdığını söyledi.

Satışlar arttı, GTA Online rekor kırdı

Epic Store geçtiğimiz Mayıs ayında bir haftalığına ücretsiz GTA 5 dağıtmıştı. Bu kampanyanın ardından Haziran ayının sonuna kadar olan altı haftalık süreçte GTA 5 satış rakamlarının daha da arttığı ve önceki yılların aynı dönemlerine göre yeni bir rekor kırıldığı belirtildi. Ayrıca GTA Online tarafında da tahmin edebileceğiniz gibi müthiş bir büyüme görülmüş.

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Take-Two'nun açıklamalarına göre GTA Online, yeni oyuncu sayısı rakamlarında 2013 yılının ardından en büyük büyümeyi geride bıraktığımız çeyrekte gerçekleştirmiş. Take-Two bu müthiş oyuncu akımının ardından ayrıca gelirlerin de katlandığını söyledi. Epic Store kampanyası sayesinde GTA Online'da yeni bir kazanç ve etkileşim rekoru kırılmış.

Take-Two son olarak GTA 5'in toplam satış rakamının 135 milyonu geride bıraktığını duyurdu.

GTA 5 artık neredeyse yedi yıllık bir oyun ancak hala adeta para basmaya devam ediyor. Epic'in ücretsiz kampanyasıyla birlikte satış rakamlarında biraz yavaşlama bekleniyordu ancak aksine satışlar daha da artmış. Ayrıca GTA Online tarafında da beklendiği gibi yeni rekorlar kırılmış. Zaten Take-Two'nun ücretsiz GTA 5 anlaşmasının daha çok GTA Online'ın oyuncu havuzunu genişletmeye yönelik atılmış bir hamle olduğu düşünülüyordu.

https://www.vg247.com/2020/08/04/gta-5-epic-store-free-strong-sales/

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