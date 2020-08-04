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    Epic Store'un ücretsiz GTA 5 kampanyasının ardından Rockstar'ın gelirleri yine arttı

    Ücretsiz GTA 5 kampanyası sonrasında satış rakamları arttı, GTA Online kazançları ise tarihi rekor kırdı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'un ücretsiz GTA 5 kampanyasının ardından Rockstar'ın gelirleri yine arttı
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    Rockstar'ın popüler oyunu GTA 5 bir türlü durmak bilmiyor. Epic Store'un milyonlarca ücretsiz kopya dağıtmasının ardından yayıncı Take-Two'nun oyundan kazandığı gelirler yine arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Take-Two, son iki aylık süreçte GTA 5'in yeni gelir rekorları kırdığını söyledi.

    Satışlar arttı, GTA Online rekor kırdı

    Epic Store geçtiğimiz Mayıs ayında bir haftalığına ücretsiz GTA 5 dağıtmıştı. Bu kampanyanın ardından Haziran ayının sonuna kadar olan altı haftalık süreçte GTA 5 satış rakamlarının daha da arttığı ve önceki yılların aynı dönemlerine göre yeni bir rekor kırıldığı belirtildi. Ayrıca GTA Online tarafında da tahmin edebileceğiniz gibi müthiş bir büyüme görülmüş.

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    Ayrıca Bkz. "GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?"

    Take-Two'nun açıklamalarına göre GTA Online, yeni oyuncu sayısı rakamlarında 2013 yılının ardından en büyük büyümeyi geride bıraktığımız çeyrekte gerçekleştirmiş. Take-Two bu müthiş oyuncu akımının ardından ayrıca gelirlerin de katlandığını söyledi. Epic Store kampanyası sayesinde GTA Online'da yeni bir kazanç ve etkileşim rekoru kırılmış. 

    Take-Two son olarak GTA 5'in toplam satış rakamının 135 milyonu geride bıraktığını duyurdu.

    GTA 5 artık neredeyse yedi yıllık bir oyun ancak hala adeta para basmaya devam ediyor. Epic'in ücretsiz kampanyasıyla birlikte satış rakamlarında biraz yavaşlama bekleniyordu ancak aksine satışlar daha da artmış. Ayrıca GTA Online tarafında da beklendiği gibi yeni rekorlar kırılmış. Zaten Take-Two'nun ücretsiz GTA 5 anlaşmasının daha çok GTA Online'ın oyuncu havuzunu genişletmeye yönelik atılmış bir hamle olduğu düşünülüyordu.



    https://www.vg247.com/2020/08/04/gta-5-epic-store-free-strong-sales/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 2 hf. en beğenilen
    Bilgisayar alanın ilk işi gta 5 yüklemek oluyor heralde. Başka açıklaması yok.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Bedava dağıttı ama asıl amacı bu bedavacılara online da satış yapmaktı. Görünen o ki amacına ulaşmış.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    atkosturanadam (yusuf öztürk) 2 hf.
    GTA 5 oynuyorum arada açıp hala daha grafikleriyle ve oynanisiyla kendine çeken bir oyun. Ben online oynamiyorum ama online modda çok daha fazla yapacak şey var sınırsız bir dünya gibi bu rakamlara ulaşması gayet normal.
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    Artizt (Mert ) 2 hf.
    Oyunu game pass'teyken oynamıştım ama hiç online'a giresim gelmedi, millet bir de orada para döküyor çok lazımmış gibi.
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    gowlet 2 hf.
    Olm biz oyuncularda akıl yok. Köpek gibi oyna oyna hala şu oyuna para harca ve hala rekor üstüne rekor kırsın sonra da “yok efendim getea 6 neden çıkmıyor”. Neden çıkarsın?
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    lido 2 hf.
    kaç yıl oldu yav ps3 oyunu gta 5 ki ps4 nesli bile bitti hala gta 6 çıkarmadı adamlar
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Epic verdi geçen almıştım indireyim dedim bayada uzun sürüyor.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Nasıl bir oyunmuş ya bu. Bedava dağıtılıyor yine para kazanıyo pizvenkler. Ben hiç online da bişey satın almadım. Hadi kim satın alıyo bunları. Zenginlerin çöpe atacak parası mı var yoksa yurt dışında milletin parası mı çok anlamadım. Ben 1€ bile vermekten çekindim.
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Bedava dağıttı ama asıl amacı bu bedavacılara online da satış yapmaktı. Görünen o ki amacına ulaşmış.
    Yanıtla +5
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    bilgisayarı alanın ilk işi gta'yı yüklemek mi oluyor anlamadım ki. Benim bilgisayar zor kaldırıyor
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    deoks 2 hf. en beğenilen
    Bilgisayar alanın ilk işi gta 5 yüklemek oluyor heralde. Başka açıklaması yok.
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    dogaunl (Doğan Ünlü) 2 hf. deoks
    Evet öyle

    Geçen hafta PC Topladım ilk yüklediğim oyun bu oldu.

    Çoğu oyun belli bir süre sonra sıkıyor ama GTA ve Odyssey sabaha kadar oynattırıyor. Eşek gibi adam olduk ama GTA'da araba sürmek bile mutlu ediyor.
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