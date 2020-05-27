Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?

    GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Take-Two'nun yaptığı bir dosyalama işleminde ortaya çıkan reklam bütçeleri, GTA 6'nın 2023'te gelebileceğine işaret ediyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    362
    18
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    Tarihin en sevilen eğlence ürünlerinden olan Grand Theft Auto'nun merakla beklenen yeni oyunu için bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Yayıncı stüdyo Take-Two tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen bir dosyada, GTA 6'nın 2023 yılında yayınlanabileceğine işaret eden bazı bilgiler yer alıyor.

    Reklam bütçesinde ani artış

    Take-Two'nun paylaştığı dosyada, önümüzdeki yıllar için planlanan reklam harcamalarıyla ilgili veriler bulunuyor. 2023-2024 mali yılı için tam 89 milyon dolarlık müthiş bir reklam bütçesi ayırılmış. Bir önceki ve bir sonraki mali yıllara göre iki katın üzerinde bir para harcanması planlanıyor. Ayrıca şu an içerisinde bulunduğumuz mali yılın da yaklaşık 9 katı.

    İlginizi Çekebilir Avatar GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var

    VentureBeat'a konuşan yatırım analisti Jeff Cohen, reklam harcamalarındaki bu ani yükselişin GTA 6'nın çıkış tarihine işaret ettiğini söyledi. Jeff Cohen,"Rakamlardaki bu değişime nasıl bir anlam yüklemeliyiz elbette şu anda emin değiliz, ancak daha önce benzer bir durumla karşılaştığımızda Red Dead Redemption 2'nin çıkışını doğru bir şekilde tahmin edebilmiştik." sözlerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı"

    Bloomberg'in ünlü editörü Jason Screirer, geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporda, GTA 6'nın geliştirme sürecinin başladığını ancak henüz erken evrelerinde olduğunu belirtmişti. Bugün çıkan haberler de Jason Screirer'ın raporuyla örtüşüyor gibi.

    GTA 6'yla ilgili nihayet elle tutulur, somut gelişmelerin yaşanıyor olması elbette sevindirici. Geliştirme süreci ilerledikçe önümüzdeki dönemlerde muhtemelen daha fazla detaylar gelmeye devam edecek.



    Kaynakça https://venturebeat.com/2020/05/26/grand-theft-auto-vi-in-2023-take-two-sec-filing-hints-at-release-date/ https://www.pcgamer.com/take-two-sec-filing-hints-at-grand-theft-auto-6-in-2023/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 38 dk.
    Rockstar'ın yeni GTA projesi ülkemizin 2023 hedeflerinden çok katkı sağlayacaktır kendi ülkelerine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Chromosty 1 sa.
    önce gta 4'ü mobile getirseler keşke
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 1 sa.
    Milli bilgisayarın çıkacağı yıl geliyor olması iyi. İkisini beraber alırız inşallah yerli para birimi ile. :p
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor? Sonraki BlizzCon 2020 iptal edildi, sanal bir etkinlik ihtimal dahilinde 3 sa. Tom Cruise'un uzayda çekeceği filmin yönetmeni belli oldu 3 sa. Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın 4 sa. The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı 5 sa. 24 Mayıs günü, ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %90 oldu 5 sa. Xbox Live Gold Haziran 2020 oyunları açıklandı 6 sa. Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir 6 sa. Xiaomi Mi Band 5, kamera kontrol özelliğiyle gelecek 7 sa. Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu 7 sa. Intel Nuc 11 Extreme, 1.35 litre hacimde GTX 1660 Ti ile gelebilir 8 sa. Sony, yarın State of Play Etkinliğinde The Last of Us Part II'den yeni görüntüler paylaşacak 8 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu 9 sa. 2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı 9 sa. Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s 10 sa. Intel Elkhart Lake Atom işlemcisi gün yüzüne çıktı 10 sa. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı 11 sa. 60x zoom'a ve 120 Hz ekrana sahip Realme X3 SuperZoom tanıtıldı 11 sa. Acer ConceptD 7 incelemesi | Ekranı çok iyi olan dizüstü bilgisayar 11 sa. Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu 12 sa. Xbox Game Pass'ten bir bomba daha: No Man's Sky geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi