GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?

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Tarihin en sevilen eğlence ürünlerinden olan Grand Theft Auto'nun merakla beklenen yeni oyunu için bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Yayıncı stüdyo Take-Two tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen bir dosyada, GTA 6'nın 2023 yılında yayınlanabileceğine işaret eden bazı bilgiler yer alıyor.

Reklam bütçesinde ani artış

Take-Two'nun paylaştığı dosyada, önümüzdeki yıllar için planlanan reklam harcamalarıyla ilgili veriler bulunuyor. 2023-2024 mali yılı için tam 89 milyon dolarlık müthiş bir reklam bütçesi ayırılmış. Bir önceki ve bir sonraki mali yıllara göre iki katın üzerinde bir para harcanması planlanıyor. Ayrıca şu an içerisinde bulunduğumuz mali yılın da yaklaşık 9 katı.

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GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var

VentureBeat'a konuşan yatırım analisti Jeff Cohen, reklam harcamalarındaki bu ani yükselişin GTA 6'nın çıkış tarihine işaret ettiğini söyledi. Jeff Cohen,"Rakamlardaki bu değişime nasıl bir anlam yüklemeliyiz elbette şu anda emin değiliz, ancak daha önce benzer bir durumla karşılaştığımızda Red Dead Redemption 2'nin çıkışını doğru bir şekilde tahmin edebilmiştik." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı"

Bloomberg'in ünlü editörü Jason Screirer, geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporda, GTA 6'nın geliştirme sürecinin başladığını ancak henüz erken evrelerinde olduğunu belirtmişti. Bugün çıkan haberler de Jason Screirer'ın raporuyla örtüşüyor gibi.

GTA 6'yla ilgili nihayet elle tutulur, somut gelişmelerin yaşanıyor olması elbette sevindirici. Geliştirme süreci ilerledikçe önümüzdeki dönemlerde muhtemelen daha fazla detaylar gelmeye devam edecek.

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