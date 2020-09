Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store, ücretsiz dağıttığı oyunlarla damgasını vurmaya devam ediyor. Bu defa herkesin seveceği 2 oyunu ücretsiz olarak veriyor. Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2’yi ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu iki oyunu ücretsiz olarak edinmek için tek yapmanız gereken Epic Games Store hesabınıza giriş yapıp iki oyunu da kütüphanenize eklemek. Oyunları kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Epic Games Store, bu iki oyunu ve Stick It To The Man’i 24 Eylül saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. FM 2020’yi Windows ve Mac’te, Watch Dogs 2’yi sadece Windows’ta oynayabilirsiniz. Gelecek haftanın ücretsiz oyunlarından birisi RollerCoaster Tycoon 3 olacak.

Detaylı bilgi ve oyunları kütüphanenize eklemek için:

https://www.epicgames.com/store/tr/product/football-manager-2020

https://www.epicgames.com/store/tr/product/watch-dogs-2/home

https://www.epicgames.com/store/tr/product/stick-it-to-the-man

