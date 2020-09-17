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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz

    Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 oyunları Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Oyunları kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
    1 sa.
    3,1b
    210
    25
    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
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    Epic Games Store, ücretsiz dağıttığı oyunlarla damgasını vurmaya devam ediyor. Bu defa herkesin seveceği 2 oyunu ücretsiz olarak veriyor. Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2’yi ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu iki oyunu ücretsiz olarak edinmek için tek yapmanız gereken Epic Games Store hesabınıza giriş yapıp iki oyunu da kütüphanenize eklemek. Oyunları kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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    Epic Games Store, bu iki oyunu ve Stick It To The Man’i 24 Eylül saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. FM 2020’yi Windows ve Mac’te, Watch Dogs 2’yi sadece Windows’ta oynayabilirsiniz. Gelecek haftanın ücretsiz oyunlarından birisi RollerCoaster Tycoon 3 olacak.

    Detaylı bilgi ve oyunları kütüphanenize eklemek için:

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/football-manager-2020

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/watch-dogs-2/home

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/stick-it-to-the-man



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Askaparta 57 dk. en beğenilen
    Artık övecek kelime kalmadı. Kelimeler yetmesin, kütüphane değerli oyunlarla dolsun.
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    javaprof (orhan yılmaz) 52 dk.
    Nvidia
    - Yeni nesil konsolların çıktığı vakitte ekran kartlarını ucuzlatarak oyuncuları pc de tutmaya çalışıcam.
    Epic games
    -O işi bana bırak.
    Yanıtla +10
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    vedkum 34 dk.
    Bedava olacak diye Steam dan para verip oyun almaya korkar olduk
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 4 dk.
    Fm yeni oyuna kadar mı güncelleme alıyor?
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    Torres1903 (Fernando Torres) 5 dk.
    Boktan ps4 900p grafik kalitesini 1050 ti ile bile pc de rahatça yakalayabiliyorsun şu durumlarda ps alan ya zengindir yada aklı yoktur bence 2 ex oynayacağım diye değer mi hatta bazılarıda pc ye çıkmaya başladı yazık günah paranıza
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 17 dk.
    Alalim
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    VitoTheFather (Metehan ...) 20 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Ban yememek icin kendimi zor tutuyorum lannnn AC Unity aldim beles oldu, gta 5 aldim beles oldu, watch dogs 2 aldim (bilgisayarda yer olmadigi icin daha oynayamadim bile) beles oldu!! sansima edeyim, crack'den baska oyun oynayan en adi .....dir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Fokfe (Furkan ) 14 dk. VitoTheFather
    Hocam bundan sonra aldığın oyunlardan haber ver de paramız boşa gitmesin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Last Khan 22 dk.
    Dünyaları verdiler, halada veriyorlarr.
    Yanıtla +1
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    josrdr (Serdar ) 30 dk.
    -Babası oğluna vermez

    -Şuradan bı öğrenci kardeşim geçse kütüphaneyi üstüne yapar mısın?

    -Epic ustam kolay gelsin naapıyorsun şifa mı hazırlıyorsun?
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    vedkum 34 dk.
    Bedava olacak diye Steam dan para verip oyun almaya korkar olduk
    Yanıtla +10
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    Victoriou_S 40 dk.
    Pc oyunculuğunun da böyle bir avantajı var işte
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    Averell Dalton 41 dk.
    Hesabıma giriş yapamıyorum sürekli giriş ekranına atıyor sizde de aynı mı?
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    georgess (onur yiğit) 45 dk.
    Adamlar pc aldıracak bu kadar da olmaz.. tebrikler epic.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3097 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games store, football manager 2020 ve
    9 etiket daha fm 2020 fm20 watch dogs 2 ücretsiz oyun ücretsiz sıcak fırsat kampanya epic store Yazılım
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