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    Amazon yöneticisi açıkladı: "Prime fiyatı kalıcı olarak 7,90 TL"

    Amazon’un Prime’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Jamil Ghani, Türkiye'deki Amazon Prime fiyatının kalıcı olduğunu açıkladı. Amazon Prime aylık 7,90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon yöneticisi açıkladı:
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    Amazon Prime aylık 7,90 TL’lik ücretle Türkiye’de kullanıma sunuldu. Amazon Prime abonelerine Amazon.com.tr’de ve Amazon servislerinde pek çok avantaj sunuluyor. Prim müşterileri ücretsiz hızlı kargo, özel indirimler ve indirimlere erken şansı elde ediyor. Prime Video ve Prime Gaming’i ücretsiz olarak kullanıyor.

    Türkiye’deki Amazon Prime ücreti, diğer ülkelere göre epey ucuz. Bu durumda aylık 7,90 TL’lik ücretin tanıtım ücreti olabileceği, yakında fiyatların artacağı yönünde şüphe uyandırmıştı. Amazon Prime yöneticisi açıklama yaptı ve bu iddiaları yalanladı. Amazon Prime fiyatı kalıcı olarak aylık 7,90 TL.

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    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler"

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Amazon’un Prime’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Jamil Ghani’ye, “Bu fiyat tanıtım ve müşteri çekme fiyatı mı, sonra bindirim olacak mı?” diye sordu.

    Jamil Ghan yanıt olarak, “Hayır. Bu kalıcı fiyat. 1 dolara yakın bir paraya tekabül ediyor ve hep bu düzeyde kalacak. Türkiye şartlarına uygun bir fiyat olsun ve çok abonemiz olsun diye böyle uygun gördük. Bu düzeyde kalacak. Artmayacak. Tanıtım fiyatı falan değil” dedi.

    Amazon Prime’ı 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL’ye kullanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmak ve avantajları incelemek için:

    https://www.amazon.com.tr/prime



    https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2806131-amazon-primein-patronu-ile-sohbet-turkiye-avrupadaki-6-buyuk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jevreyzist 1 sa. en beğenilen
    Adamsın amazon.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Temkeş (Tem Keş) 1 dk.
    Beton yetmez o derece.
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    Paetzold 26 dk.
    Kralsınız hemde ne kral.
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    Krone 34 dk.
    Adamlar sessiz şekilde bir kaç yılda sistemi kurdular, ve tek eksikleri müşteriydi. Şimdi de agresif bir politikayla müşteri topluyorlar. Bu fiyattan devam ederse çok kazanırlar. İnternetten alışveriş ülkemizde çok yaygın.
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    Rachsuchtig 36 dk.
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    Nice
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    th9 53 dk. yeni yorumcu
    1200 e kulaklık almıştım prime geldikten sonra 1000 tlye düştü sikiyim böyle işi ama onun dışında güzel bir gelişme
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    Askaparta 1 sa.
    Ucuz ve sabit, alışık değiliz biz.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Geçen bir ram aldım anakartım için cumartesi akşam verdiğim sipariş pazartesi günü öğle vakti elime ulaştı, hem satış öncesinde hem sonrasında kafanız rahat ediyor,ben memnun kaldım.Gerçekten bu zamanda paramızın değer kayıplarına rağmen böyle bir açıklama yapmaları çok güzel, keşke milli yerli geçinen firmalardan da bu tür hareketler görebilsek, hiç olmadı sattıkları malların,kargoların arkalarında durabilseler en azından.
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    kmlkszhacker 1 sa.
    Amazon Adamdır
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa.
    Sadece yazılımı kapsamadığı halde fiyatı böyleyken sadece yazılım satıp euroyu 8-9 alan firmalara gelsin. Özellikle oyun satanlara
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Amazon da satılan bazı ürünler aşırı pahalı düzeyde olmasıyla şaşırtıyor.
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