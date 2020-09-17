Amazon yöneticisi açıkladı: "Prime fiyatı kalıcı olarak 7,90 TL"

Amazon Prime aylık 7,90 TL’lik ücretle Türkiye’de kullanıma sunuldu. Amazon Prime abonelerine Amazon.com.tr’de ve Amazon servislerinde pek çok avantaj sunuluyor. Prim müşterileri ücretsiz hızlı kargo, özel indirimler ve indirimlere erken şansı elde ediyor. Prime Video ve Prime Gaming’i ücretsiz olarak kullanıyor.
Türkiye’deki Amazon Prime ücreti, diğer ülkelere göre epey ucuz. Bu durumda aylık 7,90 TL’lik ücretin tanıtım ücreti olabileceği, yakında fiyatların artacağı yönünde şüphe uyandırmıştı. Amazon Prime yöneticisi açıklama yaptı ve bu iddiaları yalanladı. Amazon Prime fiyatı kalıcı olarak aylık 7,90 TL.İlginizi Çekebilir E-ticaret, Türkiye'de dünya ortalamasından daha hızlı büyüyor
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Amazon’un Prime’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Jamil Ghani’ye, “Bu fiyat tanıtım ve müşteri çekme fiyatı mı, sonra bindirim olacak mı?” diye sordu.
Jamil Ghan yanıt olarak, “Hayır. Bu kalıcı fiyat. 1 dolara yakın bir paraya tekabül ediyor ve hep bu düzeyde kalacak. Türkiye şartlarına uygun bir fiyat olsun ve çok abonemiz olsun diye böyle uygun gördük. Bu düzeyde kalacak. Artmayacak. Tanıtım fiyatı falan değil” dedi.
Amazon Prime’ı 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL’ye kullanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmak ve avantajları incelemek için:
https://www.amazon.com.tr/prime
https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2806131-amazon-primein-patronu-ile-sohbet-turkiye-avrupadaki-6-buyuk Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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