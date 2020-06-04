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    Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 28 TL değerindeki Overcooked şu anda ücretsiz.
    1
    16 sa.
    4,9b
    22
    17
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu
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    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun belli oldu. Biraz 'ters köşe' diyebileceğimiz bir hamle geldi ve Overcooked oyunu ücretsiz yapıldı. 28 TL değerindeki Overcooked'u hemen şimdi indirebilirsiniz.

    Epic Store'un aslında bu hafta ARK: Survival oyununu ücretsiz yapması bekleniyordu. İki hafta önce çıkan bir sızıntıda, dört haftalık ücretsiz oyunların sırasıyla GTA 5, Civilization 6, Borderlands The Handsome Collection ve ARK: Survival olacağı söylenmişti. İlk üç oyun doğru çıktı ancak ARK: Survival'da bir ters köşe yaşamış olduk.

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    Overcooked oyunu aslında geçtiğimiz yıl yine Epic tarafından ücretsiz dağıtılmıştı, yani aynı oyun ikinci kez veriliyor. Geride bıraktığımız üç haftada AAA kalitede üç popüler oyun veren Epic bu sefer biraz daha mütevazı bir yapımla karşımıza çıkmış oldu.

    Yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu olan Overcook'ta mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

    Overcooked'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Haziran 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun ise henüz belli olmadı.

    Overcook'un ayrıca bir devam oyunu da bulunuyor. Daha fazla aksiyon ve içeriğe sahip olan Overcook 2'nin Steam fiyatı 40 TL. İndirimler sırasında ise bu fiyat genelde 20 TL civarına iniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LeSRiSeL (orhan ) 16 sa.
    eklemesem daha iyi firstclass kütüphanemde çok komik durur bu :)
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Mion 16 sa. LeSRiSeL
    aman sakın ha! ölürsen ardından gülerler! şaka gibi ya.. adamın derdine bak!
    Yanıtla +5
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    logi666leboss (serhat agar) 15 sa. LeSRiSeL
    İyi kotu demeden 80 e yakin oyunum var.
    Yanıtla +1
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 16 sa. en beğenilen
    Şimdi steam’ciler damlar. Epic Games’den rahatsız olan ne kadar enayi varsa onlara şunu söyleyeyim. Siz Epic Games’e düşman oldukça Steam size hiçbir kampanya yapmaz. Kim kullanıcı yararına bir şeyler yapıyorsa onun yanına gitmeliyiz. Böylece rekabet daha da artar.
    Şimdi steam’ciler damlar. Epic Games’den rahatsız olan ne kadar enayi varsa onlara şunu söyleyeyim. Siz Epic Games’e düşman oldukça Steam size hiçbir kampanya y...
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    Yanıtla +23
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    Mion 16 sa. LeSRiSeL
    aman sakın ha! ölürsen ardından gülerler! şaka gibi ya.. adamın derdine bak!
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 32 dk.
    Bu oyun eşinizle, dostunuzla oynayabileceğiniz en güzel local/coach co-op oyunlardan bir tanesidir. Bir diğeri de Overcooked 2’dir. Arkasındaki firmadan (Team17) bile bihaber bir sürü boş yorum yapan arkadaş olmuş. Başlık bile “ters köşe”... Aman allahım ne kadar büyük ayıp etmiş Epic Games :)
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    zevron (Onur Polat) 1 sa.
    PS4 Plus kampanyasından almıştım. Çok zevkli birden fazla kişi ile yanyana zaman geçirilebilecek bir oyun.
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    SiZoFReN_07 (Serhat Serhat) 10 sa.
    Çocuğu olanlar için güzel fırsat.
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 11 sa. yeni yorumcu
    At sepete dursun 😃
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    Puppey 11 sa.
    ark ı son anda vermekten vazgeçip önceden bedava vermiş oldukları bi oyunu verdiler gibi bir senaryo kurdum kafamda
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 12 sa.
    Dh virüs haberlerine ne oldu

    Durumlar kötü gidince pardon iyi gidince haber niteliğinde saymiyormusunuz

    Bi ara davul çala çala saglik sektörü haberi verip şimdi hic o topa girmemek

    Ne guzel be hem ekmegini yiyip hemde kaba pislemek
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 12 sa.
    Ters düz farketmez ekle gitsin
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    XanthiN (Ozan ) 14 sa.
    Overcooked 4 Temmuz 2019 haftası ücretsiz verilmişti. Tekrar veriliyor olması zaten alanlar için talihsiz olmuş.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 12 sa. XanthiN
    Hocam tarihi hafızadan yazmadınız insallah
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    Mantarın Başı 14 sa.
    0:36 saniyede mantarı alıp pat patlaması hiç hoş olmadı. 5 yaşındaysanız tavsiye edebilirim.
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    Askaparta 14 sa.
    Ark, arkadan gelecek o zaman.
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    4945 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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