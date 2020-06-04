Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu

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Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun belli oldu. Biraz 'ters köşe' diyebileceğimiz bir hamle geldi ve Overcooked oyunu ücretsiz yapıldı. 28 TL değerindeki Overcooked'u hemen şimdi indirebilirsiniz.

Epic Store'un aslında bu hafta ARK: Survival oyununu ücretsiz yapması bekleniyordu. İki hafta önce çıkan bir sızıntıda, dört haftalık ücretsiz oyunların sırasıyla GTA 5, Civilization 6, Borderlands The Handsome Collection ve ARK: Survival olacağı söylenmişti. İlk üç oyun doğru çıktı ancak ARK: Survival'da bir ters köşe yaşamış olduk.

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Overcooked oyunu aslında geçtiğimiz yıl yine Epic tarafından ücretsiz dağıtılmıştı, yani aynı oyun ikinci kez veriliyor. Geride bıraktığımız üç haftada AAA kalitede üç popüler oyun veren Epic bu sefer biraz daha mütevazı bir yapımla karşımıza çıkmış oldu.

Yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu olan Overcook'ta mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

Overcooked'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Haziran 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun ise henüz belli olmadı.

Overcook'un ayrıca bir devam oyunu da bulunuyor. Daha fazla aksiyon ve içeriğe sahip olan Overcook 2'nin Steam fiyatı 40 TL. İndirimler sırasında ise bu fiyat genelde 20 TL civarına iniyor.

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