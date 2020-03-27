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    Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz

    Square Enix tarafından geliştirilen Lara Croft Go ve Ustwo Games tarafından geliştirilen Monument Valley 2 mobil oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle kısa süreliğine ücretsiz.
    43 dk.
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    2
    Mobil Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz
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    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya eve kapanmış durumda. İnsanların evde eğlenceli vakit geçirmesi için pek çok ücretli oyun, ücretsiz olarak sunuluyor. Lara Croft Go ve Monument Valley 2 oyunları da ücretsize düşen uygulamalar arasına girdi.

    Normalde 43 TL’ye satılan Lara Croft Go hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz. Monument Valley 2 oyunu ise yalnızca Android platformunda ücretsiz olarak sunuluyor. İki oyunu da bir defa indirdiğinizde, ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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    Lara Croft Go, Square Enix tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir bulmaca oyunu. Bölümleri geçmek için hangi adımı atacağımızı belirlerken kafa yormak gerekiyor. Oyunun kontrolleri kolay, tek elle rahatlıkla oynanabiliyor. Ayrıca grafikleri güzel olmasına rağmen neredeyse tüm telefonlarda stabil bir şekilde çalışıyor.

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    Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz
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    Lara Croft GO Lara Croft GO Lara Croft GO Lara Croft GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca Ücretsiz 23M

    https://apps.apple.com/tr/app/lara-croft-go/id971304016

    Monument Valley 2, yalnızca Android platformunda ücretsiz. Bulmaca türündeki bu oyunda bölümleri bitirmek için bakış açınızı değiştirmek gerekiyor. Bölümler hem görsel açıdan hem de zorlayıcılık açısından iyi tasarlanmış. Tek elle oynanabiliyor ve düşük performanslı telefonlarda bile stabil şekilde çalışıyor.

    Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz
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    Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2 ustwo games Bulmaca Ücretsiz 60M

    Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd Oyunlar $4.99 514.2 MB

     

     


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    esevetnov (emrah ) 25 dk.
    Haber için teşekkürler.
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    hacı1992 (Ali Elmas) 31 dk.
    Cat Quest de ios’da kısa süreliğine bedava oldu(Google play’de ücretli olarak görünüyor). Monument Valley 2 keşke ios’da da bedava olsaydı.
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