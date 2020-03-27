Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz

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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya eve kapanmış durumda. İnsanların evde eğlenceli vakit geçirmesi için pek çok ücretli oyun, ücretsiz olarak sunuluyor. Lara Croft Go ve Monument Valley 2 oyunları da ücretsize düşen uygulamalar arasına girdi.

Normalde 43 TL’ye satılan Lara Croft Go hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz. Monument Valley 2 oyunu ise yalnızca Android platformunda ücretsiz olarak sunuluyor. İki oyunu da bir defa indirdiğinizde, ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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Lara Croft Go, Square Enix tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir bulmaca oyunu. Bölümleri geçmek için hangi adımı atacağımızı belirlerken kafa yormak gerekiyor. Oyunun kontrolleri kolay, tek elle rahatlıkla oynanabiliyor. Ayrıca grafikleri güzel olmasına rağmen neredeyse tüm telefonlarda stabil bir şekilde çalışıyor.

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Lara Croft GO SQUARE ENIX LTD Bulmaca Ücretsiz 23M

https://apps.apple.com/tr/app/lara-croft-go/id971304016

Monument Valley 2, yalnızca Android platformunda ücretsiz. Bulmaca türündeki bu oyunda bölümleri bitirmek için bakış açınızı değiştirmek gerekiyor. Bölümler hem görsel açıdan hem de zorlayıcılık açısından iyi tasarlanmış. Tek elle oynanabiliyor ve düşük performanslı telefonlarda bile stabil şekilde çalışıyor.

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Monument Valley 2 ustwo games Bulmaca Ücretsiz 60M

Monument Valley 2 ustwo Games Ltd Oyunlar $4.99 514.2 MB

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