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    ChatGPT rakibi Ernie Bot, Baidu’ya 3 milyar dolar kaybettirdi

    ChatGPT rakibi olarak büyük umutlarla duyurulan Baidu’nun Ernie Bot teknolojisi, lansmanda katılımcıları tatmin edemeyince saatler içerisinde 3 milyar dolar değer kaybettirdi.
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Çinli Baidu’nun ChatGPT rakibi olarak geliştirdiği ve büyük beklenti içerisine girdiği Ernie Bot, kurumlardan yoğun bir talep olmasına rağmen istenen etkiyi yapamayınca Baidu hisseleri düştü.

    Ernie Bot şanssız başladı

    Baidu geçtiğimiz ay ChatGPT rakibi bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuş ve hisseleri yüzde 15 civarında yükselmişti. Büyük heyecan uyandıran Ernie Bot bu hafta çok sönük bir etkinlikle tanıtıldı. Canlı lansman yerine kaydedilmiş videolar ve sunumlarla tanıtım yapılınca hissedarlar gerildi.

    Henüz belirli bir grupla kapalı beta testleri devam eden Ernie Bot pek çok konuda ChatGPT ile aynı görevleri yerine getiriyor. Ne var ki lansmanda Baidu patronu canlı bir demo veya katılımcılara özel bir demo gibi herhangi bir doğrudan etkileşime giremedi. Ayrıca robotun mükemmel olmadığını da vurguladı. Haliyle hisselere satış geldi ve etkinlik boyunca yüzde 10 düşüş yaşandı. Baidu’nun pazar değeri 3 milyar dolar eridi.

    Çin’in en büyük yapay zekâ yatırımı olarak gösterilen Ernie Bot için 30 bin civarında kurumsal kullanıcı API başvurusu yaptı ve bu haftadan itibaren yeni kullanıcılara kapalı beta daveti gitmeye başlayacak. Yine de tam bir ChatGPT rakibi olabilmesi için zaman gerekiyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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