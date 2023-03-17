ChatGPT rakibi Ernie Bot, Baidu’ya 3 milyar dolar kaybettirdi

Ernie Bot şanssız başladı
Baidu geçtiğimiz ay ChatGPT rakibi bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuş ve hisseleri yüzde 15 civarında yükselmişti. Büyük heyecan uyandıran Ernie Bot bu hafta çok sönük bir etkinlikle tanıtıldı. Canlı lansman yerine kaydedilmiş videolar ve sunumlarla tanıtım yapılınca hissedarlar gerildi.
Henüz belirli bir grupla kapalı beta testleri devam eden Ernie Bot pek çok konuda ChatGPT ile aynı görevleri yerine getiriyor. Ne var ki lansmanda Baidu patronu canlı bir demo veya katılımcılara özel bir demo gibi herhangi bir doğrudan etkileşime giremedi. Ayrıca robotun mükemmel olmadığını da vurguladı. Haliyle hisselere satış geldi ve etkinlik boyunca yüzde 10 düşüş yaşandı. Baidu’nun pazar değeri 3 milyar dolar eridi.
Çin’in en büyük yapay zekâ yatırımı olarak gösterilen Ernie Bot için 30 bin civarında kurumsal kullanıcı API başvurusu yaptı ve bu haftadan itibaren yeni kullanıcılara kapalı beta daveti gitmeye başlayacak. Yine de tam bir ChatGPT rakibi olabilmesi için zaman gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)