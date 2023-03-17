ChatGPT rakibi Ernie Bot, Baidu’ya 3 milyar dolar kaybettirdi

Tam Boyutta Gör Çinli Baidu’nun ChatGPT rakibi olarak geliştirdiği ve büyük beklenti içerisine girdiği Ernie Bot, kurumlardan yoğun bir talep olmasına rağmen istenen etkiyi yapamayınca Baidu hisseleri düştü.

Ernie Bot şanssız başladı

Baidu geçtiğimiz ay ChatGPT rakibi bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuş ve hisseleri yüzde 15 civarında yükselmişti. Büyük heyecan uyandıran Ernie Bot bu hafta çok sönük bir etkinlikle tanıtıldı. Canlı lansman yerine kaydedilmiş videolar ve sunumlarla tanıtım yapılınca hissedarlar gerildi.

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Henüz belirli bir grupla kapalı beta testleri devam eden Ernie Bot pek çok konuda ChatGPT ile aynı görevleri yerine getiriyor. Ne var ki lansmanda Baidu patronu canlı bir demo veya katılımcılara özel bir demo gibi herhangi bir doğrudan etkileşime giremedi. Ayrıca robotun mükemmel olmadığını da vurguladı. Haliyle hisselere satış geldi ve etkinlik boyunca yüzde 10 düşüş yaşandı. Baidu’nun pazar değeri 3 milyar dolar eridi.

Çin’in en büyük yapay zekâ yatırımı olarak gösterilen Ernie Bot için 30 bin civarında kurumsal kullanıcı API başvurusu yaptı ve bu haftadan itibaren yeni kullanıcılara kapalı beta daveti gitmeye başlayacak. Yine de tam bir ChatGPT rakibi olabilmesi için zaman gerekiyor.

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