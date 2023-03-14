ChatGPT gibi botlar Nvidia H100 grafik birimine emanet

Microsoft Azure altyapısına Nvidia H100 dopingi
Microsoft Azure bulut işlem altyapısı Nvidia H100 grafik birimleri ile güçlendiriliyor. Yeni sunucularda sanal makineler çalıştırılacak ve ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojilerine alan sağlanacak.
ChatGPT örneğinde olduğu gibi bu tür üretken yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi oldukça fazla ve süper bilgisayar seviyesinde performans gereksinimi ortaya çıkıyor. Microsoft da Bing ve Edge ürünlerine üretken yapay zekâ teknolojileri eklemişti. NVIDIA H100 ile inşa edilmiş ND H100 v5 sanal makineleri Microsoft Azure altyapısının bu ihtiyacını karşılıyor.
Sanal makinelerde 8 adet Nvidia H100 grafik birimleri yer alıyor. Grafik birimleri NVSwitch ve NVLink 4.0 bağlantıları ile 3.6TB/s iç iletişim kurabiliyor. Dördüncü nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemciler ile desteklenen makineler her GPU için 64GB/s bant genişliği ve 16 kanal DDR5 4800MHz DIMM bellekler sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez