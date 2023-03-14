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    Anlık Bildirim

    ChatGPT gibi botlar Nvidia H100 grafik birimine emanet

    ChatGPT benzeri üretken yapay zekâ teknolojileri ile ürünlerini donatan Microsoft, yüksek yoğunluk gerektiren durumlar için Nvidia H100 hızlandırıcılarına başvuruyor.
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    ChatGPT sohbet robotunun fırtınalar kopardığı bu dönemde, yapay zekâya büyük yatırım yapan Nvidia’nın da bu fırtınadan en büyük payı kapacağı gündeme gelmişti. Microsoft ve Nvidia yeni ortaklıklarını duyurdu.

    Microsoft Azure altyapısına Nvidia H100 dopingi

    Microsoft Azure bulut işlem altyapısı Nvidia H100 grafik birimleri ile güçlendiriliyor. Yeni sunucularda sanal makineler çalıştırılacak ve ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojilerine alan sağlanacak.

    ChatGPT örneğinde olduğu gibi bu tür üretken yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi oldukça fazla ve süper bilgisayar seviyesinde performans gereksinimi ortaya çıkıyor. Microsoft da Bing ve Edge ürünlerine üretken yapay zekâ teknolojileri eklemişti. NVIDIA H100 ile inşa edilmiş ND H100 v5 sanal makineleri Microsoft Azure altyapısının bu ihtiyacını karşılıyor.

    Sanal makinelerde 8 adet Nvidia H100 grafik birimleri yer alıyor. Grafik birimleri NVSwitch ve NVLink 4.0 bağlantıları ile 3.6TB/s iç iletişim kurabiliyor. Dördüncü nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemciler ile desteklenen makineler her GPU için 64GB/s bant genişliği ve 16 kanal DDR5 4800MHz DIMM bellekler sunuyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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