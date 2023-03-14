ChatGPT gibi botlar Nvidia H100 grafik birimine emanet

Tam Boyutta Gör ChatGPT sohbet robotunun fırtınalar kopardığı bu dönemde, yapay zekâya büyük yatırım yapan Nvidia’nın da bu fırtınadan en büyük payı kapacağı gündeme gelmişti. Microsoft ve Nvidia yeni ortaklıklarını duyurdu.

Microsoft Azure altyapısına Nvidia H100 dopingi

Microsoft Azure bulut işlem altyapısı Nvidia H100 grafik birimleri ile güçlendiriliyor. Yeni sunucularda sanal makineler çalıştırılacak ve ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojilerine alan sağlanacak.

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ChatGPT örneğinde olduğu gibi bu tür üretken yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi oldukça fazla ve süper bilgisayar seviyesinde performans gereksinimi ortaya çıkıyor. Microsoft da Bing ve Edge ürünlerine üretken yapay zekâ teknolojileri eklemişti. NVIDIA H100 ile inşa edilmiş ND H100 v5 sanal makineleri Microsoft Azure altyapısının bu ihtiyacını karşılıyor.

Sanal makinelerde 8 adet Nvidia H100 grafik birimleri yer alıyor. Grafik birimleri NVSwitch ve NVLink 4.0 bağlantıları ile 3.6TB/s iç iletişim kurabiliyor. Dördüncü nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemciler ile desteklenen makineler her GPU için 64GB/s bant genişliği ve 16 kanal DDR5 4800MHz DIMM bellekler sunuyor.

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