Eski Google çalışanlarının ücretli arama motoru kapanıyor: Kimse para vermek istemedi

Tam Boyutta Gör Eski Google çalışanları tarafından kurulan ABD'li girişim Neeva, arama motorunu kapatacağını duyurdu. Abonelik ücreti karşılığında hizmet veren Neeva, reklamsız bir deneyim sunuyor ve kullanıcıların arama aktivitelerini izlemek ya da kişisel verilerini toplamak amacıyla herhangi bir gözetleme aracı içermiyordu.

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Neeva arama motoru 2 Haziran 2023'te faaliyetlerini durduracak. Kaliteli bir arama motoru oluşturmanın, kullanıcıları ona çekmek kadar zor olmadığını söyleyen geliştiriciler, çoğu popüler tarayıcıda varsayılan olarak kullanıldıkları için Google ve diğer arama motorlarıyla tam olarak rekabet etmenin mümkün olmadığına da dikkat çektiler.

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Yapay zeka projelerine odaklanacak

Neeva, 2021 yazında reklamsız ve kullanıcı gizliliğine büyük önem veren bir arama motoru olarak hizmete açıldı. Abonelik fiyatı aylık 4.95 dolar olarak belirlenmişti. En büyük zorluk kullanıcıları bu ürünü kullanmak için ödeme yapmaya ikna etmekti. Alternatiflerin hepsi ücretsiz olduğu için kullanıcılara bir arama motorunun ücretli olabileceği fikrini kabul ettirmek zorluk çıkardı.

Neeva, arama motorunu kapattıktan sonra sinir ağları ve yapay zeka kullanarak ürün geliştirmeye odaklanmayı planlıyor. İlk proje dil modellerinin oluşturulmasına yönelik olacak, yani son zamanlarda teknoloji dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT ile aynı şekilde metinler üretebilecek.

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Eski Google çalışanlarının ücretli arama motoru kapanıyor