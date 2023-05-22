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    Eski Google çalışanlarının ücretli arama motoru kapanıyor: Kimse para vermek istemedi

    Kullanıcılara reklamsız ve gizlilik odaklı bir arama deneyimi sunma düşüncesiyle yola çıkan Neeva umduğunu bulamadı. Arama motoruna para ödeme fikrini kabul ettiremeyen şirket hizmeti kapatıyor.
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    Eski Google çalışanlarının ücretli arama motoru kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Eski Google çalışanları tarafından kurulan ABD'li girişim Neeva, arama motorunu kapatacağını duyurdu. Abonelik ücreti karşılığında hizmet veren Neeva, reklamsız bir deneyim sunuyor ve kullanıcıların arama aktivitelerini izlemek ya da kişisel verilerini toplamak amacıyla herhangi bir gözetleme aracı içermiyordu.

    Neeva arama motoru 2 Haziran 2023'te faaliyetlerini durduracak. Kaliteli bir arama motoru oluşturmanın, kullanıcıları ona çekmek kadar zor olmadığını söyleyen geliştiriciler, çoğu popüler tarayıcıda varsayılan olarak kullanıldıkları için Google ve diğer arama motorlarıyla tam olarak rekabet etmenin mümkün olmadığına da dikkat çektiler.

    Eski Google çalışanlarının ücretli arama motoru kapanıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka projelerine odaklanacak

    Neeva, 2021 yazında reklamsız ve kullanıcı gizliliğine büyük önem veren bir arama motoru olarak hizmete açıldı. Abonelik fiyatı aylık 4.95 dolar olarak belirlenmişti. En büyük zorluk kullanıcıları bu ürünü kullanmak için ödeme yapmaya ikna etmekti. Alternatiflerin hepsi ücretsiz olduğu için kullanıcılara bir arama motorunun ücretli olabileceği fikrini kabul ettirmek zorluk çıkardı.

    Neeva, arama motorunu kapattıktan sonra sinir ağları ve yapay zeka kullanarak ürün geliştirmeye odaklanmayı planlıyor. İlk proje dil modellerinin oluşturulmasına yönelik olacak, yani son zamanlarda teknoloji dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT ile aynı şekilde metinler üretebilecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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