Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı

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Bitcoin’in Pazar değeri belli başlı büyük emtiaların pazar değeri ile kapışırken Ethereum da dünya devlerine kafa tutmaya başladı. Bu hafta tüm zamanların en yüksek değerine çıkarken PayPal’ı da geride bıraktı.

Ethereum ne kadar?

Pandeminin başlangıcında 80$ seviyesine kadar inen Ethereum yatırımcılarına korku dolu günler yaşatmıştı. Bugünlerin geleceğini ön göremeyen pek çok yatırımcı zarar keserek farklı kripto birimlere geçmek durumunda kalmıştı.

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Sonrasında ise özellikle Merkeziyetsiz Finans – DeFi rüzgarını arkasına alan Ethereum hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dirençleri birbiri ardına yıkan Ethereum pazarın genel durumunun da etkisiyle önceki en yüksek seviyesini kırdı hem de neredeyse ikiye katlayarak.

Bu hafta 2789$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen Ethereum 321 milyar dolar civarında pazar payına erişti. Böylece 318 milyar dolar civarında pazar payı olan PayPal firmasını geride bıraktı.

Pazarın olumlu durumu göz önüne alındığında Ethereum’un gidecek yolu var gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde ağa yapılacak güncellemelerle verimliliği sağlanınca yeni rekorlar görebiliriz.

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