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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı

    Bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum böylece PayPal’ın pazar değerini geride bırakmış oldu. Yavaş yavaş sonraki büyük firmalara yaklaşmaya başladı.
    30 Nisan 2021, 11:22 (2 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı
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    Bitcoin’in Pazar değeri belli başlı büyük emtiaların pazar değeri ile kapışırken Ethereum da dünya devlerine kafa tutmaya başladı. Bu hafta tüm zamanların en yüksek değerine çıkarken PayPal’ı da geride bıraktı.

    Ethereum ne kadar?

    Pandeminin başlangıcında 80$ seviyesine kadar inen Ethereum yatırımcılarına korku dolu günler yaşatmıştı. Bugünlerin geleceğini ön göremeyen pek çok yatırımcı zarar keserek farklı kripto birimlere geçmek durumunda kalmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı"

    Sonrasında ise özellikle Merkeziyetsiz Finans – DeFi rüzgarını arkasına alan Ethereum hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dirençleri birbiri ardına yıkan Ethereum pazarın genel durumunun da etkisiyle önceki en yüksek seviyesini kırdı hem de neredeyse ikiye katlayarak.

    Bu hafta 2789$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen Ethereum 321 milyar dolar civarında pazar payına erişti. Böylece 318 milyar dolar civarında pazar payı olan PayPal firmasını geride bıraktı.
    Pazarın olumlu durumu göz önüne alındığında Ethereum’un gidecek yolu var gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde ağa yapılacak güncellemelerle verimliliği sağlanınca yeni rekorlar görebiliriz.



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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafa.kerem 58 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3000 yakındır
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    D darkiot 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gün gelecek bitcoini geçecek. 2.0 ile gelecek POS sistemi ve arzın azalması ultra sound money
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    Halilowich (H Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    6000'e kadar yolu var...
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    O Oktanzeynep 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3-4 sene önce gel ethereum al diyen arkadaşım geldi aklıma. Tabikide dinlememiştim..
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    Perturbator 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    Arkadaşın paranın belini bükmüştür
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    temmuzaksami 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir gün bitcoin en değerli ilk 10 a girecek deseler kimse inanmazdı. Şimdi 2. değerli coinin bile geldiği yerlere bak..
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