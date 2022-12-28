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    LG ev aletleri uyku düzenini takip edebilecek

    LG tarafından hayata geçirilen yeni bir proje; buzdolabı, çamaşır makinesi, hava temizleyici gibi akıllı ev aletlerinin uyku düzeninizi takip etmelerini sağlayacak.
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    LG Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar akıllı telefonların, akıllı saatlerin ve özel bazı giyilebilir cihazların uyku düzenini takip ettiğini görmüştük. Şimdi ise tabiri yerindeyse evinizde ne kadar elektrikli alet varsa uyku düzeninizi takip edebilecek.

    LG ev aletlerine ilginç özellik

    LG ve Güney Koreli Asleep girişimi arasında yapılan yeni bir iş birliği sayesinde firmanın televizyon, çamaşır makinası, buzdolabı gibi akıllı ev aletleri kullanıcının uyku düzenini takip edebilecek. Böylece uyku düzeninize göre ev aletlerinin davranışları da değişecek.

    Projenin yapay zekâ altyapısı Asleep tarafından sağlanıyor. Girişimin özel teknolojisi kullanıcının nefes alıp verme seslerini takip ederek veri topluyor. Şu an için akıllı televizyon ve akıllı telefon gibi mikrofonu olan cihazlar projede yer alacak. Sonraki dönemde buzdolabı, çamaşır makinesi, hava temizleyici gibi cihazlara da bu teknoloji sunulacak.

    Elde edilen verilerle örneğin klima havanın sıcaklığını ayarlarken televizyon otomatik olarak kapanacak veya hava temizleyici kendisini bekleme moduna alacak. Asleep farklı firmalarla da uyku takibi konusunda iş birliği yapıyor. CES 2023 fuarında uyku takibi ile ilgili daha fazla duyuru yapılacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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