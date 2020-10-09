Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak

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19 Eylül tarihinde toplam 4000 oyuncunun katılımıyla başlayan Exalibur Arena PUBG Lite Solo espor turnuvasında final heyecanı yaşanıyor. Hafta sonu finale kalan oyuncuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı

19 Eylül’de başlayan turnuvaya, ilk 48 saatte 2400 as olmak üzere toplamda 4000 oyuncu kayıt yaptırdı. Hafta sonları oynanan turnuvada onlarca maç yapıldı ve bu elemleri geçen 80 oyuncu, finale katılmaya hak kazandı.

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Finaller 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da DLive platformunda canlı olarak yayınlanacak. Programın sunuculuğunu ise ünlü oyun fenomenleri Tugay Gök, Nevzat Şen, Kaan Yurtseven yapacak.

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Yarışmanın birincisine oyun dünyasının güçlü markası Excalibur’un G770 modeli hediye ediliyor. İlk 10’a giren kişiler de toplamda 10.000 TL’lik nakit ödül kazanacak. Ayrıca katılan ilk 1500 kişiye, üst tura çıkanlara, elenenlere çeşitli oyun içi eşya ödülleri dağıtılacak.

İzleyicilerin de hediyeler kazanacağı Excalibur Arena’da, bir kişiye Casper VIA G4 cep telefonu ve tüm izleyicilere 50 PUBG Lite oyun içi kozmetik kodu hediye edilecek. Toplamda 30.000 TL değerinde ödül dağıtılmış olacak.

PUBG dünyasının nabzının atacağı bu turnuvanın finalini 11 Ekim saat 19:00’da http://dlive.tv/esportstr kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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