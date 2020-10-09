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    Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak

    Excalibur Arena’nın ilk espor turnuvası olan “PUBG Lite Solo Turnuvası” finalleri 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da DLive platformundan canlı olarak yayınlanacak.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak
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    19 Eylül tarihinde toplam 4000 oyuncunun katılımıyla başlayan Exalibur Arena PUBG Lite Solo espor turnuvasında final heyecanı yaşanıyor. Hafta sonu finale kalan oyuncuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

    Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı

    19 Eylül’de başlayan turnuvaya, ilk 48 saatte 2400 as olmak üzere toplamda 4000 oyuncu kayıt yaptırdı. Hafta sonları oynanan turnuvada onlarca maç yapıldı ve bu elemleri geçen 80 oyuncu, finale katılmaya hak kazandı.

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    Finaller 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da DLive platformunda canlı olarak yayınlanacak. Programın sunuculuğunu ise ünlü oyun fenomenleri Tugay Gök, Nevzat Şen, Kaan Yurtseven yapacak.

    Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak
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    Yarışmanın birincisine oyun dünyasının güçlü markası Excalibur’un G770 modeli hediye ediliyor. İlk 10’a giren kişiler de toplamda 10.000 TL’lik nakit ödül kazanacak. Ayrıca katılan ilk 1500 kişiye, üst tura çıkanlara, elenenlere çeşitli oyun içi eşya ödülleri dağıtılacak.

    İzleyicilerin de hediyeler kazanacağı Excalibur Arena’da, bir kişiye Casper VIA G4 cep telefonu ve tüm izleyicilere 50 PUBG Lite oyun içi kozmetik kodu hediye edilecek. Toplamda 30.000 TL değerinde ödül dağıtılmış olacak.

    PUBG dünyasının nabzının atacağı bu turnuvanın finalini 11 Ekim saat 19:00’da http://dlive.tv/esportstr kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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