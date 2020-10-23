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    Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor

    Casper’ın güçlü oyuncu kasalarını barındıran Excalibur E600 serisi bu hafta Nvidia GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarını konfigürasyon seçeneklerine ekledi.
    42 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor
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    Geçtiğimiz aylarda güçlü yeni Intel işlemciler ve RTX 2080 ekran kartları ile güncellenen oyuncu bilgisayarı serisi Excalibur E600 bu hafta içerisinde de performansı merakla beklenen RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarına kavuşuyor.

    Excalibur E600 neler sunuyor?

    Casper Excalibur E600 masaüstü PC modeli şeffaf yan paneli ve RGB aydınlatmalı iç dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Excalibur Gaming RGB kablosuz fare ve klavye seti ile birlikte iyi bir uyum oluşturuyor.

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    256GB’a kadar 3200MHz DDR4 RAM, 12TB’a kadar SSD sürücü, 2TB’a kadar HDD sürücü, RGB kapalı devre sıvı soğutma, enerji verimli güç kaynakları gibi uzayıp giden bir seçenek listesi mevcut.

    Excalibur E600’ün tüm modellerinde bulunan yüksek verimli ısı dağıtımını sağlayan 3 adet 80mm ekran kartı fanı sayesinde, sistem içerisinde oluşacak türbülans azalıyor, hava akış basıncı yükseliyor ve böylece güçlü bir soğutma özelliği sağlıyor.

    Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Düşük güçte bir oyun oynandığında tercihe göre fanlar stabil olarak kullanılarak pasif bir soğutma sağlanabilir. Excalibur E600, güçlü soğutucu tasarımları sayesinde, hava akışının geçmesine izin vererek daha iyi ısı dağılımı sağlıyor.

    RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartları ile birlikte seri en kaslı yapısına kavuştu. RTX 2080 SUPER ekran kartının yanında daha güçlüsünü isteyenler için SLI yapısında çift RTX 2080 Ti ekran kartı da yer alıyor.

    Onuncu nesil Intel Core i3 işlemci, GTX 1660 SUPER ekran kartı, 16GB DDR4 bellek, 240GB SSD, 1TB HDD şeklinde başlangıç konfigürasyonu 8253TL fiyat etiketine sahip. Çift RTX 2080 Ti, Core i9-10980XE Extreme işlemci, 256GB DDR4 RAM, 12TB SSD gibi özellikleri olan sistem ise 114 bin TL. RTX 3070 ekran kartlı konfigürasyon 24.200TL, RTX 3080 ekran kartlı konfigürasyon ise 42.744TL başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.casper.com.tr/excalibur-e600-satin-al Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 27 dk. (düzenlendi)
    Otomobil fiyatına pc hayaldi gerçek oldu. Acaba kira öder gibi bilgisayar alabilecek miyiz? Beence artık bankalar bir el atsın bu işe, şöyle 120 ay vaadeli pc kredisi falan açsınlar. Yoksa ülke taş devrine dönecek; abaküsle hesap yapmaya başlayacağız.
    1 Yanıt Yanıtla
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 dk. fhrstw
    Ben Kendi evimi 750tl kiraya verdim.
    Millet nakit pc mi alıyosun sanıyosun adam akıllı elle tutulur pc ler 10kdan baslıyor :d kredi kartıa taksit bankalar max 8 taksit yapsa :d gene kira'dan fazla oduyor :D
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