Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor

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Geçtiğimiz aylarda güçlü yeni Intel işlemciler ve RTX 2080 ekran kartları ile güncellenen oyuncu bilgisayarı serisi Excalibur E600 bu hafta içerisinde de performansı merakla beklenen RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartlarına kavuşuyor.

Excalibur E600 neler sunuyor?

Casper Excalibur E600 masaüstü PC modeli şeffaf yan paneli ve RGB aydınlatmalı iç dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Excalibur Gaming RGB kablosuz fare ve klavye seti ile birlikte iyi bir uyum oluşturuyor.

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256GB’a kadar 3200MHz DDR4 RAM, 12TB’a kadar SSD sürücü, 2TB’a kadar HDD sürücü, RGB kapalı devre sıvı soğutma, enerji verimli güç kaynakları gibi uzayıp giden bir seçenek listesi mevcut.

Excalibur E600’ün tüm modellerinde bulunan yüksek verimli ısı dağıtımını sağlayan 3 adet 80mm ekran kartı fanı sayesinde, sistem içerisinde oluşacak türbülans azalıyor, hava akış basıncı yükseliyor ve böylece güçlü bir soğutma özelliği sağlıyor.

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Düşük güçte bir oyun oynandığında tercihe göre fanlar stabil olarak kullanılarak pasif bir soğutma sağlanabilir. Excalibur E600, güçlü soğutucu tasarımları sayesinde, hava akışının geçmesine izin vererek daha iyi ısı dağılımı sağlıyor.

RTX 3070 ve RTX 3080 ekran kartları ile birlikte seri en kaslı yapısına kavuştu. RTX 2080 SUPER ekran kartının yanında daha güçlüsünü isteyenler için SLI yapısında çift RTX 2080 Ti ekran kartı da yer alıyor.

Onuncu nesil Intel Core i3 işlemci, GTX 1660 SUPER ekran kartı, 16GB DDR4 bellek, 240GB SSD, 1TB HDD şeklinde başlangıç konfigürasyonu 8253TL fiyat etiketine sahip. Çift RTX 2080 Ti, Core i9-10980XE Extreme işlemci, 256GB DDR4 RAM, 12TB SSD gibi özellikleri olan sistem ise 114 bin TL. RTX 3070 ekran kartlı konfigürasyon 24.200TL, RTX 3080 ekran kartlı konfigürasyon ise 42.744TL başlangıç fiyatına sahip.

https://www.casper.com.tr/excalibur-e600-satin-al

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