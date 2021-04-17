Excalibur PUBG Arena Turnuvasını kaçırmayın

Geçtiğimiz dönemlerde amatör ve profesyonel oyun severleri farklı oyun turnuvaları altında buluşturan Excalibur markası önümüzdeki hafta PUBG Arena Turnuvası düzenlemeye hazırlanıyor.
Excalibur PUBG Arena Turnuvası Başlıyor!
Excalibur sponsorluğunda 24 Nisan 2021’de başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca Cumartesi ve Pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak olup, büyük finalde oynamaya hak kazanacak.
Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"İlginizi Çekebilir Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır
Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye’nin en iyileriyle 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılmaya hak kazanacaklar. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.
Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan’ ın sunacağı büyük finalde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz bekliyor. Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan’da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için https://www.casper.com.tr/excaliburclan/pubg-arena/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021 23:59
Açık Eleme: 24 Nisan 2021
FINAL: 9 Mayıs 2021 13:00
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
Buy Bitcoin
Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.