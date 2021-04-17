Excalibur PUBG Arena Turnuvasını kaçırmayın

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Geçtiğimiz dönemlerde amatör ve profesyonel oyun severleri farklı oyun turnuvaları altında buluşturan Excalibur markası önümüzdeki hafta PUBG Arena Turnuvası düzenlemeye hazırlanıyor.

Excalibur PUBG Arena Turnuvası Başlıyor!

Excalibur sponsorluğunda 24 Nisan 2021’de başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca Cumartesi ve Pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak olup, büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

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Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye’nin en iyileriyle 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılmaya hak kazanacaklar. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan’ ın sunacağı büyük finalde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz bekliyor. Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan’da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için https://www.casper.com.tr/excaliburclan/pubg-arena/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021 23:59

Açık Eleme: 24 Nisan 2021

FINAL: 9 Mayıs 2021 13:00

Final Canlı Yayın:

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