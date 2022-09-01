Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam geldi

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yeni sezonuna günler kala Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 29,90 TL'den 39,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 69.80 TL’den 119,90 TL'ye çıktı. Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+ ve BluTV'den pahalı durumda.

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Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2022

Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

Aylık: 29,90 TL > 39,90 TL

Yıllık: 24,92 TL > 33,50 TL x 12

Reklamsız Exxen ne kadar?

Aylık: 39,90 TL > 54,90 TL

Yıllık: 33,25 TL > 45,90 TL

Reklamlı Exxen Spor fiyatı

Aylık: 69,80 TL > 119,90 TL

Yıllık: 54,80 TL > 94,90 TL x 12

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 79,80 TL > 134,90 TL

Yıllık: 64,80 TL > 107,30 TL x 12

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Exxen üyelik ücretleri 2022? Exxen ne kadar?