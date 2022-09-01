Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam geldi

- Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2022
- Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
- Reklamsız Exxen ne kadar?
- Reklamlı Exxen Spor fiyatı
- Reklamsız Exxen Spor ücreti
- Yorumlar
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yeni sezonuna günler kala Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.
Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 29,90 TL'den 39,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 69.80 TL’den 119,90 TL'ye çıktı. Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+ ve BluTV'den pahalı durumda.
Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2022
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Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
Aylık: 29,90 TL > 39,90 TL
Yıllık: 24,92 TL > 33,50 TL x 12
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Reklamsız Exxen ne kadar?
Aylık: 39,90 TL > 54,90 TL
Yıllık: 33,25 TL > 45,90 TL
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Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 69,80 TL > 119,90 TL
Yıllık: 54,80 TL > 94,90 TL x 12
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Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 79,80 TL > 134,90 TL
Yıllık: 64,80 TL > 107,30 TL x 12Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: