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    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam geldi

    Exxen, yeni sezonun başlaması nedeniyle abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine yüzde 70'nin üzerinde zam geldi. Exxen fiyatları ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam geldi?
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    Exxen üyelik ücretleri 2022? Exxen ne kadar?
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yeni sezonuna günler kala Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

    Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 29,90 TL'den 39,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 69.80 TL’den 119,90 TL'ye çıktı. Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+ ve BluTV'den pahalı durumda.

    Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2022

    • Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

    Aylık: 29,90 TL > 39,90 TL

    Yıllık: 24,92 TL > 33,50 TL x 12

    • Reklamsız Exxen ne kadar?

    Aylık: 39,90 TL > 54,90 TL

    Yıllık: 33,25 TL > 45,90 TL

    • Reklamlı Exxen Spor fiyatı

    Aylık: 69,80 TL > 119,90 TL

    Yıllık: 54,80 TL > 94,90 TL x 12

    • Reklamsız Exxen Spor ücreti

    Aylık: 79,80 TL > 134,90 TL

    Yıllık: 64,80 TL > 107,30 TL x 12

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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