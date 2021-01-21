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    Exxen yurt dışına açıldı

    Yerli dijital içerik platformu Exxen, yurt dışındaki müşterilerin kullanımına açıldı. Exxen, ilerleyen yıllarda yabancı ülkelerde yerel projelerle faaliyet gösterecek.
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen, yurt dışından kullanıma açıldı. Yurt dışındaki müşteriler aylık 5 Euro karşılığında platforma üye olarak kullanabilecek.

    Reklamlı abonelik aylık 5 Euro/6 dolar, reklamsız abonelik aylık 10 Euro/10 dolar olarak ücretlendiriliyor. Türkiye’deki müşteriler ise bu paketlere aylık 10 TL ve 20 TL ödüyor.

    Ayrıca Bkz. "Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler"

    Exxen şu anda dünyanın her yerinden izlenebiliyor ancak yabancılara özel bir içerik sunmuyor. Altyazı dahi bulunmuyor. Daha çok yurt dışındaki Türkler hedefleniyor. Acun Ilıcalı, platformun hedeflerinden birisinin Amerika ve Güney Amerika kıtasında yerel içerikler hazırlamak olduğunu açıklamıştı. Planlara göre Exxen’in Türkiye’deki büyümesi tamamlandıktan sonra global içeriklerle ABD’de kullanıma sunulacak.



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    9 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
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    CMFT 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu reklamlı/reklamsız üyelik durumunu bir yabancıya nasıl izah ettiler?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    AKP li yurtdisindakierce belki ... :D
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    WB 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Platform yerli ama isim ithal, olmamis..
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    gowlet 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    exXxen..
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    metalmilita 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yavaş açılsın boğulmasın.
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    X X4eros 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kendi aramızda kalsaydı yabancıya da rezil olmayalım
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    A altarinoglu3434 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    aciktim canim LahmACUN cekti
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    CMFT 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu reklamlı/reklamsız üyelik durumunu bir yabancıya nasıl izah ettiler?
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) CMFT
    RKLM VAR RKLM YOK DIYEREKTEN
    Yanıtla +3
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    :D
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