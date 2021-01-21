Exxen yurt dışına açıldı

Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen, yurt dışından kullanıma açıldı. Yurt dışındaki müşteriler aylık 5 Euro karşılığında platforma üye olarak kullanabilecek.

Reklamlı abonelik aylık 5 Euro/6 dolar, reklamsız abonelik aylık 10 Euro/10 dolar olarak ücretlendiriliyor. Türkiye’deki müşteriler ise bu paketlere aylık 10 TL ve 20 TL ödüyor.

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Exxen şu anda dünyanın her yerinden izlenebiliyor ancak yabancılara özel bir içerik sunmuyor. Altyazı dahi bulunmuyor. Daha çok yurt dışındaki Türkler hedefleniyor. Acun Ilıcalı, platformun hedeflerinden birisinin Amerika ve Güney Amerika kıtasında yerel içerikler hazırlamak olduğunu açıklamıştı. Planlara göre Exxen’in Türkiye’deki büyümesi tamamlandıktan sonra global içeriklerle ABD’de kullanıma sunulacak.

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