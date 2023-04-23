Exynos 2400 detaylanıyor: 8K 60FPS video, 320MP kamera ve daha fazlası

Exnos 2400 özellikleri şekillenmeye başladı
Bilmeyenler için Exynos 2400, Samsung'un güç verimlili odaklı 4nm 4LPP+ teknolojisini temel alacak. Bu noktada yeni sızıntılar, işlemcinin 3.10GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4, dokuz adet Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacağını doğruladı. Grafik birimi tarafında ise AMD ortaklığı ile geliştirilen Xclipse 940 ile karşımıza çıkacak.
Ayrıca kamera yükseltmeleri bu kadarla sınırlı değil. Sızıntılar, işlemcinin 320MP çözünürlükte birincil kamerayı destekleyen gelişmiş bir ISP (görüntü sinyali işlemcisi) donatılacağını söylüyor. Bunun dışında Exynos 2400, UFS 4.0 depolama ve çeşitli kablosuz bağlantı standartlarını beraberinde getirecek.
Exynos 2400 için kağıt üzerindeki her şey etkileyici görünse de, nihai sonuçlar için gerçek dünya veya sentetik testleri beklememiz gerekecek. Ancak geliştirilmiş 4nm sürecinin, bir önceki Exynos 2200'e kıyasla hem performans hem de verimlilik artışı sunacağından eminimiz. Exynos 2400'ün bu yılında dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)