Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exynos 2400 detaylanıyor: 8K 60FPS video, 320MP kamera ve daha fazlası

    Galaxy S24 serisine güç vermesi beklenen Exynos 2400 paltformu detaylanıyor. Yeni yonga seti, 8K 60FPS video, 320MP kamera ve yepyeni özellikler sunacak. İşte detaylar
    3
    Exynos 2400 detaylanıyor: 320MP kamera ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde uzun süreler Exynos platformunu tercih eden Samsung, Galaxy S23 ile kullanıcıları şaşırtmayı başardı. Bu bağlamda bir sonraki Galaxy S24 ailesinin neler sunacağı da büyük merak konusu oldu diyebiliriz. Şimdi Galaxy S24'e güç vermesi beklenen Exynos 2400 platformunun yeni detayları ortaya çıktı. 

    Exnos 2400 özellikleri şekillenmeye başladı

    Bilmeyenler için Exynos 2400, Samsung'un güç verimlili odaklı 4nm 4LPP+ teknolojisini temel alacak. Bu noktada yeni sızıntılar, işlemcinin 3.10GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4, dokuz adet Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacağını doğruladı. Grafik birimi tarafında ise AMD ortaklığı ile geliştirilen Xclipse 940 ile karşımıza çıkacak.

    Exynos 2400 detaylanıyor: 320MP kamera ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan rapora göre Xclipse 940, 12 CU (bilgi işlem birimi), 768SP (akış işlemcisi), 48TMU (doku eşleme birimi) ve 32 ROP'a (işleme çıktısı) sahip olacak. Ek olarak 8,5 Gb/sn LPDDR5X DRAM standardı ile desteklenecek bu platformun, codec bileşenleri üzerinden 8K 60FPS video kaydına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

    Ayrıca kamera yükseltmeleri bu kadarla sınırlı değil. Sızıntılar, işlemcinin 320MP çözünürlükte birincil kamerayı destekleyen gelişmiş bir ISP (görüntü sinyali işlemcisi) donatılacağını söylüyor. Bunun dışında Exynos 2400, UFS 4.0 depolama ve çeşitli kablosuz bağlantı standartlarını beraberinde getirecek. 

    Exynos 2400 için kağıt üzerindeki her şey etkileyici görünse de, nihai sonuçlar için gerçek dünya veya sentetik testleri beklememiz gerekecek. Ancak geliştirilmiş 4nm sürecinin, bir önceki Exynos 2200'e kıyasla hem performans hem de verimlilik artışı sunacağından eminimiz. Exynos 2400'ün bu yılında dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    10 yıllık lastik kullanılır mı qashqai multimedya tavsiye xiaomi ithalatçı garantili alınır mı daewoo matiz yorumları tetradox kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız