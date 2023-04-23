Exynos 2400 detaylanıyor: 8K 60FPS video, 320MP kamera ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde uzun süreler Exynos platformunu tercih eden Samsung, Galaxy S23 ile kullanıcıları şaşırtmayı başardı. Bu bağlamda bir sonraki Galaxy S24 ailesinin neler sunacağı da büyük merak konusu oldu diyebiliriz. Şimdi Galaxy S24'e güç vermesi beklenen Exynos 2400 platformunun yeni detayları ortaya çıktı.

Exnos 2400 özellikleri şekillenmeye başladı

Bilmeyenler için Exynos 2400, Samsung'un güç verimlili odaklı 4nm 4LPP+ teknolojisini temel alacak. Bu noktada yeni sızıntılar, işlemcinin 3.10GHz'de çalışan bir adet Cortex-X4, dokuz adet Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacağını doğruladı. Grafik birimi tarafında ise AMD ortaklığı ile geliştirilen Xclipse 940 ile karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan rapora göre Xclipse 940, 12 CU (bilgi işlem birimi), 768SP (akış işlemcisi), 48TMU (doku eşleme birimi) ve 32 ROP'a (işleme çıktısı) sahip olacak. Ek olarak 8,5 Gb/sn LPDDR5X DRAM standardı ile desteklenecek bu platformun, codec bileşenleri üzerinden 8K 60FPS video kaydına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Ayrıca kamera yükseltmeleri bu kadarla sınırlı değil. Sızıntılar, işlemcinin 320MP çözünürlükte birincil kamerayı destekleyen gelişmiş bir ISP (görüntü sinyali işlemcisi) donatılacağını söylüyor. Bunun dışında Exynos 2400, UFS 4.0 depolama ve çeşitli kablosuz bağlantı standartlarını beraberinde getirecek.

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Exynos 2400 için kağıt üzerindeki her şey etkileyici görünse de, nihai sonuçlar için gerçek dünya veya sentetik testleri beklememiz gerekecek. Ancak geliştirilmiş 4nm sürecinin, bir önceki Exynos 2200'e kıyasla hem performans hem de verimlilik artışı sunacağından eminimiz. Exynos 2400'ün bu yılında dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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